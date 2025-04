Álvaro Pombo saca fuerzas y recibe el premio Cervantes en persona: "Es posible que para alcanzar la grandeza en España, tengamos que llegar a la pobreza"

Es difícil entrar en la cabeza de Álvaro Pombo (Santander, 1939). Ahí, a toda velocidad, la vida transita a su antojo. La escucha, la imagina. La lucidez con la que ha diseccionado el alma humana le ha vuelto un imprescindible de las letras, de la propia existencia. Pues, en ellas, siempre vitalista, siempre irónico, ha puesto el foco en las necesidades mundanas. Con motivo del premio Cervantes que ha recibido este miércoles, se ha adentrado un poco más en ellas: concretamente, en la fragilidad que tan bien ha delineado en su obra. Pese a los problemas de salud, ha podido acudir a la ceremonia organizada en la Universidad de Alcalá. Su discurso, leído por Mario Crespo, profesor y amigo, ha recreado el cosmos que sólo es posible hallar en su cabeza.

“Me siento altamente reconocido, aceptado y admirado mucho más de lo que merezco. Pero, sobre todo, me siento agradecido [...]. Estas palabras reflejan y expresan toda una fenomenología de la fragilidad hispana, de la fragilidad del mundo y de la fragilidad mía también”, ha reproducido Mario Crespo. Un discurso en el que, bajo el título Cervantes, una teoría de la fragilidad, Pombo se ha adentrado en el imaginario de uno de los grandes referentes en su literatura. No en vano, cuando le comunicaron el galardón el pasado noviembre, emocionado, subrayó en la Real Academia Española: “El asunto divertido es que él no tuvo ningún premio. Le plagiaron la segunda parte de El Quijote. Estuvo en la cárcel. Sólo tenía el talento, la gracia y el humor”.

Álvaro Pombo, durante la entrega del premio Cervantes 2024. / EFE

Tres atributos reconocibles en una obra que se extiende por la poesía, la narrativa y el ensayo. Ha experimentado con el lenguaje desde que debutó en 1973 con Protocolos, haciendo de él un arma plástica. Quizá, por ello, su literatura resulte tan nítida, ajustándose a cada realidad con precisión. “Una narrativa de la fragilidad no tiene por qué ser una narrativa rompible. Puede ser tan inquebrantable como el propio texto de Don Quijote de la Mancha. O, mejor aún, como el propio texto de El licenciado Vidriera”, ha proseguido Crespo en un acto que ha contado con la presencia de los Reyes de España.

Los Reyes de España, acompañados por Judith Piquet, alcadesa de Alcalá de Henares; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; y María José Gálvez, directora general del Libro. / ALBA VIGARAY

Junto a Letizia y Felipe, distintas autoridades se han desplazado hasta Alcalá de Henares para celebrar a Pombo. Entre ellos, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. Todos han puesto en valor la lírica que el autor de Donde van las mujeres, La cuadratura del círculo y Contra natura ha ido perfilando a lo largo de 52 años de carrera. Así lo destacó el jurado liderado por Luis Mateo Díez en su momento: “A su notabilísimo nivel como poeta y ensayista, se suma ser uno de los grandes novelistas de nuestra lengua, indagando en la condición personal desde las perspectivas afectivas de unos sentimientos profundos y contradictorios”.

Literatura implacable

Las palabras de Pombo, escogidas al milímetro, con su salero habitual, han emocionado a un Paraninfo expectante de principio a fin. Su literatura es igual de implacable: tan personal que cuesta apartar los sentidos de ella. “La fragilidad es el gran tema que va con nosotros en toda nuestra vida y en todo nuestro día a día. Hoy sigue siendo, quizá más que nunca, el gran tema: la fragilidad ante la enfermedad, ante la soledad, ante la injusticia, ante la inseguridad, ante la falta de convicciones, ante las causas perdidas. La fragilidad del ser humano ante las más diversas instituciones que parece que no le amparan a uno, en una sociedad cada vez más ininteligible”, ha añadido Crespo. No es la primera vez que el ganador del Cervantes no lee su discurso: en 2022, por ejemplo, Cristina Peri Rossi se ausentó por problemas de salud, delegando en la actriz Cecilia Roth la lectura de sus agradecimientos.

Ernest Urtasun pasea junto a los Reyes Felipe y Letizia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. / EFE

"Don Miguel de Cervantes fue un hombre profundo y pobre, al decir de Ortega y Gasset. Es muy posible que para alcanzar la grandeza en España, para superar la fragilidad, tengamos todos que llegar a la profundidad y pobreza. Ahí se desharán los encantamientos. Ahí se romperá por fin el cristal. Ahí se hará fuerte lo frágil. Y los héroes seguirán recorriendo el imperio de su palabra incesante", ha concluido Pombo minutos después de la lectura del acta de concesión por María José Gálvez, directora general del Libro.

La memoria de Vargas Llosa

El premio Cervantes se otorgó por primera vez en 1976 a Jorge Guillén y, desde entonces, han sido 48 los autores galardonados. En 1979, se dio ex aequo a Jorge Luis Borges y Gerardo Diego. A partir de ahí, la orden de convocatoria contempla que éste no puede ser dividido, declarado desierto o concedido a título póstumo. Mediante su concesión, dotado con 125.000 euros, se rinde anualmente admiración a la figura de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado hispánico. "La literatura se escribe con nombres propios y con la tinta invisible de la memoria", ha comentado Urtasun, al tiempo que recordaba al recientemente fallecido Mario Vargas Llosa.

"Pombo es un autor excéntrico, en el sentido literal de la palabra, que regresa al centro, si es que el centro existe más allá de la utopía, como él mismo se pregunta [...]. Capta, con perspicacia, la dicha de lo dicho, valiéndose de un registro coloquial heredado, y lo transforma, a través de sucesivas mutaciones, en un lenguaje único. Un lenguaje que es suyo de nadie más, aunque siempre, al final de cualquier frase, reaparezca el léxico familiar, el fraseo íntimo, ablandando los recodos de su prosa y enviándonos un conmovedor mensaje de verdad", ha destacado el ministro.

Comprender el mundo

Palabras que ha ratificado el rey Felipe, encargado de entregar la medalla y escultura correspondientes a Pombo: "En su afán por encontrar la verdad narrativamente hallamos la lección más profunda de la obra de Pombo, la que deberíamos aprender todos. Lo importante es comprender lo que pasa y lo que nos pasa. Y en el ámbito social, comprendernos. Después podremos juzgar, pero antes tenemos que comprender. Y para ello, dice Pombo, la filosofía puede subir demasiado aprisa a la abstracción".

Antes de finiquitar el acto, el monarca ha puesto el foco en la claridad, la bondad y la verdad que tanto ha defendido el autor a lo largo de 85 años: "En los tiempos que vivimos, estos valores son como faros que han de guiarnos en una búsqueda incesante. Vivimos días inciertos que piden claridad, días duros que demandan bondad, días de confusión que reclaman verdad. Con la claridad del maestro, del buen maestro, Álvaro Pombo nos habla, en su obra, de la bondad y la verdad. Por este motivo, este premio Cervantes, el más alto galardón de las letras españolas, es, además de merecido, beneficioso para la sociedad en su conjunto".