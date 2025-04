La taberna favorita de Rosalía en Madrid: deliciosas kokotxas en un ambiente de otra época

A finales de mayo de 2023, en medio de la gira 'Motomami', Rosalía publicó en Instagram una serie de imágenes entre las que se podía advertir a la cantante disfrutando de una cena en un establecimiento de la capital. Sin embargo, no se trataba de uno de los restaurantes ostentosos y de moda a los que nos tienen acostumbrados las celebridades a su paso por la capital.

En este caso, el local no estaba dirigido por ningún chef de renombre como Daniel García o Dabiz Muñoz, y tampoco cuenta en su haber con ninguna estrella Michelin. Por tener, no tiene redes sociales siquiera. No obstante, la calidad de sus productos y su precio moderado le han dado cierta fama en la zona norte de Madrid, convirtiéndolo en un rincón de lo más apetecible para disfrutar de una gastronomía y un ambiente de otra época.

Sacha, una vuelta al pasado en Chamartín

La taberna Sacha está situado en el número 11 de la calle Juan Hurtado de Mendoza, en pleno barrio de Chamartín. Su peculiar localización -- se debe atravesar un jardín para acceder -- la mantiene en cierta manera oculta a los turistas, manteniendo ese ambiente íntimo que algunas celebridades buscan en la ciudad. Pese a no contar con ninguna estrella Michelin, su variada carta cautivó a Rosalía desde el primer momento.

Se trata de un restaurante especializado en cocina vasca y gallega que abrió sus puertas en 1972. En su patio, abierto siempre que el clima lo permite, se pueden degustar unas buenas kokotxas, un suquet de carabinero, mollejas de ternera o corvina al hinojo por menos de 30 euros. En el portal TripAdvisor, donde se posiciona como una de las mejores opciones culinarias en Madrid, los clientes destacan su ambiente castizo y su buena cocina. "Un santuario del buen comer", destaca uno de ellos.

Dos Soles Repsol

Su carta de vinos y su espectacular oferta gastronómica ha sido galardonada con dos Soles Repsol. Su nula presencia en redes sociales no ha sido impedimento para que esta importante guía gastronómica lo incluya entre los mejores establecimientos de Madrid. Si quieres realizar una reserva, solo es posible por teléfono, a la antigua ausanza. Pese a que es posible saciarse por menos, el precio medio de una cena contundente ronda los 60 euros, por lo que puede ser una opción plausible para una celebración especial.