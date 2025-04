Por qué todo el mundo habla de este momento de Cayetana Guillén Cuervo en los Premios Laureus

La presentadora y actriz Cayetana Guillén Cuervo confirmó lo que hasta anoche era un secreto a voces. Los medios presentes en la alfombra roja de la gala de los Premios Laureus le preguntaron por la situación de Amaia Montero, con quien comparte una gran amistad. De hecho, la cantante es madrina de su hijo.

Los periodistas le preguntaron por los rumores sobre una posible vuelta de Montero a La Oreja de Van Gogh, después de la 'salida forzada' de Leire Martínez del grupo. Un secreto a voces que, tras las declaraciones de su amiga anoche en Cibeles, ha sido confirmado públicamente por una de las personas más cercanas a la artista.

"Yo lo sé desde hace mucho"

"Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie, le prometí, y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Me dijo 'por favor, por mi ahijado'. Ya sabéis que Amaia es la madrina de mi hijo, me dijo 'por favor, por Leo'. Y no se lo conté a nadie, a nadie", explicó Cayetana ante los micrófonos, además de expresar su alegría por el regreso de su amiga a la mítica banda española.

"Me eché a llorar al teléfono. Me dijo: 'te lo voy a contar, pero porfa, Caye'. Dije, bueno, esto va conmigo a... Y cada vez que me preguntaban, cada vez que tal, yo lo sabía y estoy muy contenta", señaló en la noche de ayer. Además, añadió que su Amaia se encuentra "ilusionada" ante esta nueva etapa, que pretende iniciar "con mucha cautela".

El conflicto con Leire Martínez

Respecto a la polémica con la hasta ahora vocalista del grupo, Leire Martínez, que ha sostenido que el resto de integrantes la ha apartado a conciencia de la banda, Guillén Cuervo ha indicado que Amaia no le ha mencionado "jamás" nada de Leire. No obstante, sus declaraciones prueban que hacía tiempo que Montero daba por hecho su vuelta, lo que ha estimulado las especulaciones entre los fans sobre el 'despido' de la cantante, considerado por muchos de ellos como 'orquestado' a sus espaldas.