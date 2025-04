Enrique Cerezo, Medalla de Oro de la Academia de Cine 2025

Enrique Cerezo siempre ha querido y admirado el cine español, como él mismo ha destacado al ser reconocido con la Medalla de Oro de la Academia de cine, premio con el que la Junta Directiva de la institución le ha otorgado este jueves "por haber contribuido con su trayectoria profesional a mejorar el cine español con la restauración y recuperación de tantas películas españolas, por su labor como presidente de EGEDA y con la creación de plataformas de exhibición del cine español en España y en todo el mundo". Recogerá el premio el próximo mes de mayo.

Este galardón reconoce al presidente de EGEDA y motor de la única plataforma de nuestro país enfocada en cine español, FlixOlé. El cine y el fútbol –es presidente del Atlético de Madrid– son las grandes pasiones de Cerezo, que, junto a José María Forqué, fue uno de los fundadores de EGEDA, entidad que preside desde 1998 y "desde la que ha luchado para romper con la imagen de subvencionados que tienen los productores", como reconoce la Academia de Cine en un comunicado. "Después de mucho trabajo hemos conseguido que EGEDA sea respetada, querida y, sobre todo, valorada", resalta Cerezo, que comenzó su relación con el cine en 1967 como meritorio de cámara en la película Un millón en la basura, producida y coescrita por Pedro Masó. "Pedro fue un gran amigo. Era, junto con Elías Querejeta y José Frade, el productor más importante que había en España. Me hubiese gustado ser como él, vivió una época magnífica del cine".

"Estoy feliz por esta Medalla que me dan mis compañeros/as, y muy orgulloso de que se reconozca un trabajo que llevamos realizando desde hace casi 60 años", dice el que es propietario de un fondo fílmico de 11.000 títulos, el mayor del mundo en manos de una sola persona. Patrono de Honor de la Fundación Academia de Cine, Cerezo empezó a comprar películas hace 40 años y hoy tiene en su poder, además de largometrajes nacionales, la mayoría de los clásicos italianos, cintas de la mítica RKO y numerosos títulos norteamericanos, aunque tiene preferencia por la comedia española: “Ves una buena comedia española y te olvidas de todo lo que pasa en el mundo". Confiesa, además, que ha trabajado "con casi todos los buenos directores que hay en nuestro país", y cree firmemente que el cine en salas “no morirá nunca”.

Juana la Loca, El oro de Moscú, La hora de los valientes, El perro del hortelano, Yoyes, La buena estrella, Tirano Banderas, Mi gran noche, Las 13 rosas, La carta esférica, You’re The One y 1898 Los últimos de Filipinas son algunas de las más de 90 cintas que ha producido a lo largo de su carrera. "Todas las películas que he hecho tienen un porqué, te dan algo: unas por lo bien que fue el rodaje, otras porque funcionaron en taquilla, algunas por los buenos recuerdos que te traen… La que más alegrías me ha dado es La buena estrella”, asegura Cerezo, que tiene en su catálogo más de 3.500 películas españolas que restaura con los sistemas digitales más novedosos.