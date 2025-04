Ayuso saca a la Puerta del Sol la entrega de condecoraciones del Dos de Mayo ante la ausencia de desfile

No habrá desfile con unidades del Ejército de Tierra ni la Patrulla Águila del Ejército del Aire como en años anteriores, pero la Puerta del Sol volverá a ser el centro de las celebraciones institucionales de la Comunidad de Madrid. En pleno choque con el Gobierno central, el Ejecutivo regional ha decidido sacar al exterior de la Real Casa de Correos el principal acto conmemorativo que organiza ese día: la imposición de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo. Es la primera vez que ocurre. Hasta ahora este acto se celebraba en el interior del edificio, sede del Gobierno madrileño.

El objetivo, trasladan desde Sol, es "hacer partícipe de este día a todo el pueblo de Madrid". Para ello se habilitarán gradas en la céntrica plaza y se instalarán dos pantallas para que los asistentes puedan seguir la ceremonia.

Los actos comenzarán con la colocación por parte de Ayuso de una corona de laurel junto a la placa que recuerda a los héroes populares del Dos de Mayo de 1808. Después tendrá lugar la entrega de las condecoraciones, amenizada con actuaciones musicales. Además se repartirán desde la oficina de Turismo, como en años anteriores, los tradicionales pasteles con la bandera autonómica.

La Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo se impondrá este año a 13 personalidades e instituciones como reconocimiento a su solidaridad y trayectorias profesionales consideradas ejemplares en distintos ámbitos. En el ámbito cultural, la recibirán este año al actor José Coronado, la cantante Massiel y el cantaor José Mercé, mientras que en el deportivo resultarán condecorados el luchador Ilia Topuria y el campeón del mundo de motociclismo Jorge Martín. También se reconocerá a los profesionales y voluntarios madrileños que intervinieron en Valencia tras la DANA, así como al equipo del centro de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) del hospital Enfermera Isabel Zendal y a dos organizaciones comprometidas en la lucha contra las adicciones, la Fundación FAD Juventud y Proyecto Hombre Madrid.

Completan el listado de condecorados este año el restaurante Botín, el más antiguo del mundo, que cumple 300 años; el economista Fernando Schwarz, la emisora de radio Onda Madrid, los fundadores del Hayedo de Montejo, en el 50 aniversario de su declaración como Sitio Natural de Interés Nacional y, de manera conjunta, de manera conjunta el Colegio de Ingeniería Industrial de Madrid y la Escuela Superior Ingenieros Industriales de Madrid, en su 75 y 175 aniversarios, respectivamente.

"Hacer de la necesidad virtud"

La eliminación de la parada cívico-militar celebrada otros años ha obligado al Gobierno autonómico a "hacer de la necesidad virtud" según ha expresado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín. "Es una oportunidad el poder tener la plaza a disposición de este acto", ha indicado. "Trataremos de utilizar la plaza con toda la extensión que pueda ofrecer para que los invitados, pero también el pueblo de Madrid pueda compartir el día más grande que tenemos en la Comunidad de Madrid".

La conmemoración vendrá, no obstante, marcada por el choque entre los Gobiernos central y regional. Después de que el Ministerio de Defensa decidiera que el Ejército no participaría este año en los actos, desde Sol se decidió no cursar invitación a ningún ministro ni al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín.