Amos Gitaï levanta los andamios de una paz posible entre Israel y Palestina: "Los políticos han estado haciendo un trabajo bastante pésimo"

Una madre, varios obreros, un contratista, un arqueólogo, un cantero, un vecino, la hija y nieta de prisioneros en Auschwitz… árabes y judíos, palestinos e israelíes unidos por un mismo vínculo con un mismo lugar, una casa en Jerusalén Occidental que se irá construyendo ante nuestros ojos, en el escenario, una casa que primero será abandonada durante la guerra de 1948 por su propietario, un médico palestino, requisada después por el gobierno israelí, alquilada a inmigrantes judíos argelinos en 1956 y comprada más tarde por un profesor universitario. Una casa como símbolo de una convivencia pacífica que la realidad sigue demostrando imposible y protagonista de la trilogía documental en la que el cineasta israelí Amos Gitaï narró su historia a lo largo de un cuarto de siglo través de los testimonios de sus dueños y habitantes: House (1980), A house in Jerusalem (1998) y News from Home (2006). En 2023, Gitaï recibió la propuesta de Wajdi Mouawad, director del Teatro Nacional de La Colline, en París, de adaptar su trilogía a la escena en un espectáculo que se estrenó con un reparto de actores, actrices y músicos de todo Oriente Medio, una historia sobre la memoria y el anhelo de reconciliación que llega este viernes a los Teatros del Canal de Madrid.

En escena, los andamios de la casa se irán levantando al mismo tiempo que un relato fragmentado y colectivo en hebreo, árabe, yiddish, alemán, francés o inglés en el que Gitaï también insertará fragmentos de aquel primer documental que fue censurado en su país y le valió el exilio. Gitaï, que en su juventud fue soldado y entró en combate en la guerra de Yom Kipur, ha explorado a lo largo de su trayectoria como cineasta la posibilidad de convivencia entre pueblos unidos por la violencia y condenados a la guerra. En 1980, cuando rodó House, articuló su historia sobre aquella casa en la calle Dor Dor Vedorshav, “microcosmos de la realidad palestino-israelí”, en torno a dos preguntas centrales: qué significa vivir en una zona de guerra continua y qué posibilidad real de reconciliación existe. Ambas siguen vigentes hoy: “De algún modo, cuando hice la película hace 45 años, ninguno de los dos bandos se daba cuenta de que el otro existía. En aquel momento, los protagonistas del conflicto negaban la existencia el uno del otro y tal vez esta fue la razón por la que la película fue censurada por la televisión israelí, porque no querían mostrar eso. Ahora, israelíes y palestinos sí saben de la existencia del otro y esto ha llegado de la mano de mucha violencia mutua. Pero en términos políticos hemos dado pasos hacia atrás y hoy en día, la capacidad para resolver el conflicto está más bloqueada de lo que estaba en el pasado”, explica el director en una conversación con este diario.

'House' llega a los Teatros del Canal este viernes. / Simon Gosselin

Los personajes de House compartirán sus experiencias y sus recuerdos, pero apenas hablarán entre ellos, convirtiendo esa ausencia de diálogo en una metáfora de lo que lleva décadas sucediendo en el conflicto palestino-israelí: “Creo que actualmente hay una ruptura de la capacidad del diálogo y de un entendimiento pacífico. Hay mucha hostilidad y un entorno muy intoxicado en toda la zona de Oriente Medio”, dice.

Cuando estrenó House, Gitaï dijo que aquella película era su manera de escapar de las generalizaciones y poder acercarse a un conflicto sobre el que todo el mundo opina, sobre el que todo el mundo tiene algo que decir. Tal vez hoy seamos más incapaces que nunca de encontrar las palabras que lo expliquen, pero el cineasta y director de escena defiende que su obra trata de “abrir puentes de diálogo, me gusta construir puentes y no quemarlos. Es extremadamente desafiante, pero es necesario”. En House, llevará a escena lo que resulta inviable fuera del teatro: “Vas a ver a actores palestinos, israelíes, franceses, a músicos iraníes y rusos. Es decir, personas que fuera están en pleno conflicto pero que sobre el escenario están haciendo un trabajo conjunto, en común”.

P. Cuando dice que su actividad artística busca abrir puentes de diálogo imagino que es porque considera que la cultura puede transformar la sociedad. ¿Lo cree?

R. Yo creo que el teatro, el cine y la literatura no cambian como tal la realidad, pero sí preservan la memoria de que esto es posible y puede suceder a futuro. El trabajo de la cultura es conservar esa memoria.

P. ¿Es la cultura un archivo de posibilidades futuras?

R. Absolutamente, y tenemos que recordar que el diálogo es siempre la mejor opción.

P. “Yo estaba a favor de la coexistencia entre árabes y judíos pero, honestamente, no veo ninguna manera de lograr esta coexistencia”, dice uno de sus personajes. ¿Cuál debería ser la solución que permita esa coexistencia?

R. Me pregunto si no deberíamos dejar a los políticos sin trabajo. Han estado haciendo un trabajo bastante pésimo en vez de tratar de mejorar la posibilidad de una cohabitación, de una coexistencia pacífica. Creo que la realidad no solo está cambiando con la ayuda de las armas y el dinero, sino también gracias a las ideas y las que presentamos en House son las dos narrativas, la israelí y la palestina, y pedimos al público que las escuche.

El reparto de 'House' está formado por actores y público de todo Oriente Medio. / Simon Gosselin

P. La Universidad israelí de Haifa, ciudad en la que nació y a la que dedicó su película Laila en Haifa, censuró hace unas semanas la proyección del documental No other land, ganador del Oscar. ¿Ha visto la película?

R. Estoy en París y no está disponible, pero conozco a los directores y los felicito por el Oscar. Para mí es una buena demostración de que un trabajo hecho por un equipo palestino-israelí puede ser una gran pieza, creo que es un gran éxito esta forma de trabajar juntos.

P. Acaba de estrenar en La Colline una nueva obra titulada Golem, una figura legendaria de los textos cabalísticos a la que también dedicó una trilogía fílmica. ¿Qué ideas articulan el montaje?

R. El reparto es prácticamente el mismo que el de House y también hablamos en francés, yiddish, árabe, hebreo, español, inglés y alemán. El tema principal de esta obra es el antisemitismo en Europa y, principalmente, el antisemitismo en la Iglesia católica, que ha tenido lugar durante siglos.

P. ¿Son estos buenos tiempos para hablar de diálogo con el auge de la ultraderecha y el fascismo en todo el mundo?

R. Absolutamente. De alguna manera, en Golem también mostramos el riesgo de Europa de entrar en esa dirección xenofóbica y racista tan peligrosa.