Puente acusa a Ayuso de no celebrar la inauguración de la ampliación de la Línea 3 de Metro para evitar su presencia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado hoy a la Comunidad de Madrid de cancelar un acto de inauguración de la ampliación de la Línea 3 de Metro desde Villaverde Alto hasta El Casar para evitar su presencia. "Si no ha habido inauguración de la ampliación de la línea 3 de metro de Madrid y de la estación de El Casar, es porque Ayuso prefiere que no se sepa quién las financia, y porque no quiere un acto conjunto conmigo en el que yo pueda tener voz", ha asegurado el ministro en un hilo en la red social X

En su publicación, Puente asegura que estaba prevista una inauguración a las 11.30 horas de hoy. Según relata, cuando tuvo constancia del acto, a través de una invitación cursada pro el Gobierno regional a la Secretaría General de Transporte Terrestre, pidió a su jefa de protocolo "que comunique al gobierno autonómico que acudiré a la inauguración y obviamente, que tomaré la palabra en el evento". Tras esa comunicación, apunta Puente, en su departamento se recibió el mensaje de que el acto quedaba anulado "por cambio de agenda". El ministro adjunta en su hilo un pantallazo del whatsapp en el que se comunica la anulación.

En el trasfondo del asunto, afirma Puente, está el hecho de la financiación de la obra. Según el ministro es el Gobierno de España el que financiado "íntegramente" las obras de ampliación, que han supuesto la construcción de un túnel de 2,62 kilómetros y la ampliación de la estación de El Casar para conectar Metrosur con el resto de la red del suburbano madrileño.

Puente añade una tabla sobre seguimiento de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la que figuran 126,8 millones de euros como ejecutados para la prolongación de la Línea 3. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el instrumento a través del que se articulan los fondos Next Generation de la Unión Europea.

"Ayuso preparaba una inauguración a su mayor gloria, soslayando al Gobierno de España, que es quien financia la obra, y además con los fondos de recuperación que Pedro Sánchez peleó en Europa y que el PP y ella misma intentó boicotear", acusa Puente.

Desde la Comunidad de Madrid, se argumenta que no ha habido un acto de inauguración "por una cuestión de agenda". Ayuso ha presentado esta mañana una maqueta de cómo serán los futuros trenes de conducción automática que circularán por la Línea 6 de Metro a partir de 2027. En el gobierno regional aducen que dos actos de Metro resultaban repetitivos y se ha optado por la presentación de los futuros convoyes. La maqueta a tamaño real de uno de los convoyes se exhibe en la Plaza de Colón desde el pasado 31 de marzo.

Desde allí ha sido desde donde Ayuso se ha referido a la inauguración de la ampliación de la Línea 3, primera extensión de la red del suburbano bajo su mandato, de la que ha destacado que se ha podido efectuar "en tiempo récord". Las obras comenzaron en 2022 y hoy han iniciado su circulación los trenes después de algunas demoras, las últimas, de unas semanas, debidas a las fuertes lluvias caídas en Madrid en marzo, que impidieron concluir los últimos detalles.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, sí se ha referido directamente al asunto y ha acusado al ministro Puente, de "apropiarse" de los fondos europeos con los que se ha pagado la ampliación, informa Europa Press. "El dinero sale de la Unión Europea, la obra la ejecuta la Comunidad de Madrid y el ministro Óscar Puente se quiere arrogar que la ha financiado. No salen fondos del Gobierno central, son fondos europeos", ha insistido.

La polémica con Puente llega después de otro envite entre ambas administraciones a cuenta de las ayudas al transporte. Puente amenazó hace unas semanas con retirar la ayuda para la gratuidad del abono transporte a los menores de hasta 14 años si la Comunidad no hacía explícito que es su ministerio el que financia la medida, recogida en el Real Decreto Ley 1/2025 de 28 de enero por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.