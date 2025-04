Las partes avanzan hacia el desbloqueo de la huelga de basuras: acuerdo en vidrio y cartón, y nueva reunión esta tarde

La huelga indefinida de recogida de basuras prevista a partir de las 23.00 horas de este lunes podría desconvocarse in extremis. Los sindicatos y las empresas concesionarias han logrado alcanzar un acuerdo sobre la recogida selectiva de papel, cartón y vidrio, aunque la negociación para la fracción de resto sigue pendiente de una nueva reunión esta tarde, tal y como ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

En declaraciones previas a la comisión ordinaria del ramo celebrada esta mañana, Carabante ha explicado que "en la recogida selectiva, en papel, cartón y vidrio, se ha llegado un acuerdo y, por tanto, eso sí se recogerá como todos los días". Por otro lado, las partes implicadas volverán a sentarse a las 17.00 horas de esta tarde para intentar llegar a una nueva entente sobre la fracción resto, principal punto de conflicto.

Las entidades sindicales piden a las compañías- FCC, Valoriza, Acciona, OHL, Prezero y Urbaser- la negociación de un convenio colectivo único que garantice condiciones laborales homogéneas, propuesta rechazada por el momento por las concesionarias del servicio. Entre otras medidas, reclaman la actualización salarial acorde a la inflación —que cerró 2024 en el 4,1%—, la reducción de la jornada laboral para los trabajadores nocturnos y la contratación de más personal para cubrir las bajas sin sustitución.

Recogida en días alternos por distritos

El delegado connfía en que este acuerdo pueda llegar a producirse. No obstante, ha advertido de que, si no se alcanza un pacto en la reunión de esta tarde, el Consistorio ha estipulado un decreto de servicios mínimos que garantice la recogida al 50% en días alternos por distritos. "Nosotros tenemos que respetar el derecho a huelga, los trabajadores tienen derecho a esa huelga, pero también los madrileños tienen derecho a que se preste ese servicio con los servicios mínimos del 50% en días alternos en cada uno de los distritos", ha subrayado.

De esta forma, en caso de no haber entendimiento entre trabajadores y adjudicatarias, este lunes se recogerá la basura en once distritos y mañana martes en diez, "de tal manera que no se acumule una acumulación de más de 48 horas de las bolsas de basura". Por ello, "pedimos a los ciudadanos que nos saquen la basura en aquellos días en los que no se recoge la misma en sus distritos", ha señalado Carabante.

Divididos por días pares e impares, los ciudadanos deberán tirar la basura día si, día no, dependiendo del distrito en donde se esté empadronado. En el caso de los distritos de Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas-Canillejas, los días para bajar los residuos a los contenedores normativos serán el martes 22, jueves 24, sábado 26 y lunes 28. En el caso de los distritos de Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas, los días indicados serán el miércoles 23, viernes 25 y domingo 27.