Trabajadores angustiados y asociaciones desbordadas: las consecuencias del colapso en el sistema de renovación de asilo de Madrid

La desesperación de Edward Rafael Pirca por renovar su ‘tarjeta roja’, el documento que permite a los migrantes residir legalmente en el país, no es un caso aislado. Como él, miles de personas en Madrid esperan con ansia la reapertura del sistema de citas para poder solicitar este trámite. En algunos casos, ni con la ayuda de gestores y abogados es suficiente. “Si no sale bien, tendré que regresar. No queda otra”, dice el peruano con pena. Su madre, al otro lado del océano, observa cómo la situación se complica para su hijo, que vino a España en busca de un futuro mejor. “Somos conscientes de la dificultad que tienen estas personas para renovar los permisos de residencia y trabajo. Estamos al tanto”, dice Fátima Gil, coordinadora de la Comisión de Formación y Voluntariado de la Asociación Puente de Esperanza de Madrid, encargada de mejorar la situación del colectivo migrante en el barrio de Tetuán.

La nueva reforma del Reglamento de Extranjería aprobada por el Real Decreto 1155/2024, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo de 2025, disminuirá de tres a dos años la permanencia de empadronamiento para recurrir a los diferentes tipos de arraigo. “Ha surgido una nueva figura de arraigo que se llama ‘de segunda oportunidad’ y que cuenta con condiciones determinadas. Permite solicitar el arraigo de nuevo aunque lo hayan perdido previamente”, añade. Una situación que lejos de beneficiar a quienes, como Rafael, después de tres años han conseguido sendos permisos, les perjudica ya que no los pueden renovar: “A nuestro sector, el de los cuidados, afecta bastante”. Una situación que también se refleja institucionalmente: EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en hasta once ocasiones sin obtener respuesta alguna.

Edward Rafael Pirca posa con su tarjeta roja, el documento provisional que acredita la condición de solicitante de asilo en Madrid / ALBA VIGARAY

“La reforma va a tener un impacto considerable, pues no se contabiliza el tiempo que una persona ha sido solicitante de asilo, lo que disuade enormemente a quienes aún valoraban esta opción”, señalan a su vez Hamza Al Llabili y Jorge Herrera, abogados del despacho ELEX Jurídico. Creen que la situación mejorará, pero no como resultado de una solución eficaz por parte de la Administración que, como ha quedado reflejado, se mantiene en silencio. “La aparente mejora responderá a una estrategia de disuasión, ya que se está ejerciendo presión para que no se solicite la protección internacional. Tiene su origen en la Sentencia del Tribunal Supremo 414/2024 que estableció la imposibilidad de compatibilidad entre el asilo y la solicitud de un permiso de residencia”, añade Al Llabili. En consecuencia, un gran número de personas con empleo se ven forzadas a abandonar el mercado laboral, renunciar al asilo y solicitar un nuevo permiso de residencia para poder regularizarse.

Inseguridad jurídica

Fátima, quien convive diariamente con este tipo de casos en la asociación, se ve atada de pies y manos. “No podemos actuar”, lamenta. “Nuestra labor se ciñe a un apoyo para la integración sociolaboral. El 90% de nuestros usuarios todavía no tienen permiso de trabajo o residencia. Para el resto, nosotros ofrecemos un servicio jurídico gratuito para consultas relacionadas con el tema, pero lo que necesitan es otro contrato. Tristemente, terminan perdiendo el que ya tienen por falta de citas para renovarlo”, relata. Pese a que en la organización cuentan con una bolsa de empleo, su cometido termina ahí. Los letrados, por su parte, creen que el sistema continuará colapsado, vulnerando los derechos y aumentando la inseguridad jurídica: “Propiciará el trabajo clandestino, la explotación laboral y se dificultará el acceso a servicios básicos como la salud, la educación o la vivienda. Todo ello profundizará la exclusión social”.

La entrada a una de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. / Agencias

En la mayoría de casos, las personas que consiguen un contrato, se enfrentan a condiciones de extrema precariedad o duración determinada. “Cuando lo renuevan, normalmente ya no tienen el mismo contrato y deben buscar otro”, suma Gil, quien no cree que pueda hablar de soluciones hasta que no cambie la ley. Mientras tanto, la coordinadora anima a las instituciones para que, de alguna manera, bonifiquen a las empresas para hacer precontratos y, de esa forma, conseguir el arraigo. “Hay que ayudar a esta gente, que empieza a insertarse en el mundo sociolaboral español. Mientras eso no exista, queda confiar en la buena voluntad de quienes hacen contratos a personas sin experiencia que aún se están situando en el país”, agrega. Una apuesta social que carece de incentivos por parte del Gobierno y que supondría un arma contra la estigmatización y la criminalización de las personas migrantes, afectando de forma positiva a la cohesión social.