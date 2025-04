Última hora del tráfico en Madrid: este es el estado de las carreteras en plena 'Operación regreso' de Semana Santa

La DGT pide no bajar la guardia en las carreteras en la recta final de la Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) pide no bajar la guardia en las carreteras en la recta final de la Semana Santa y recomienda programar el viaje y adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas tan cambiantes de estos días, con lluvia e incluso nieve en algunos puntos del país. Desde el inicio de la operación salida, a las 15 horas del viernes 11 de abril, hasta las 24 horas del Viernes Santo ha habido un total de 18 accidentes mortales en las carreteras españolas en los que han fallecido 19 personas, según informa la DGT en una nota de prensa. La DGT subraya la importancia de no conducir si se ha bebido alcohol o se han consumido drogas, o no dejar conducir a amigos y familiares en este estado, y recomienda programar cualquier viaje, informándose por ejemplo con antelación sobre las rutas más seguras. También recuerda la necesidad de tener en cuenta las previsiones meteorológicas y adaptar la conducción al estado del tiempo, y aconseja hacer descansos cada dos horas, guardar el móvil en la guantera para evitar distracciones y, ante todo, usar el cinturón de seguridad y cumplir las normas de circulación.