Las 'smash burgers' más rompedoras aterrizan en Chueca con una experiencia gastronómica pensada para los jóvenes madrileños

Tras el exitoso aterrizaje de su primer local de hamburguesas en el centro de Madrid —convertido en fenómeno entre el público joven gracias a su gran repercusión en redes sociales y la colaboración con creadores como Clers, Erra y Juan Beato—, la estrategia detrás de esta marca de smash burgers revela una apuesta clara por conectar con una nueva generación. La generación Z. Desde una potente campaña de marketing hasta un espacio diseñado para compartir, trabajar y disfrutar, la propuesta va más allá de lo gastronómico: busca crear un lugar con identidad propia y sentido de comunidad, así lo explica Íñigo Pérez, Marketing Manager de Zeta, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Íñigo Pérez, Marketing Manager de Zeta. / Cedida

Pregunta. ¿Cómo nació la idea de abrir una hamburguesería y por qué en Chueca?

Respuesta. El proyecto nace del convencimiento de que la restauración necesita actualizar sus códigos, sobre todo cuando se dirige a un público joven. Apostamos por la hamburguesa como formato por su popularidad, pero también por su potencial de reinvención. Y Chueca nos pareció el punto de partida perfecto: un barrio que concentra diversidad, cultura urbana y vanguardia. Desde el principio, entendimos que Zeta tenía que ser local antes que global, y que debía crecer desde un lugar auténtico. Hoy no podríamos imaginar un lugar mejor para empezar que Madrid.

P. ¿Por qué el target es la Generación Z?

R. Porque es una generación que desafía las convenciones. Son digitales, exigentes, comprometidos y extremadamente sensibles al valor que hay detrás de lo que consumen. No aceptan lo superficial y detectan de inmediato si una marca es genuina o no. Zeta está pensada para hablar en su lenguaje, pero sobre todo para escucharlos y proponer un espacio donde se sientan cómodos. No se trata solo de tener presencia en redes sociales, sino de tener propósito, estética y coherencia.

P. ¿Qué hace diferente a vuestra hamburguesería del resto en Madrid? ¿Cuál es su valor añadido donde hay un amplio número de locales de hamburguesas?

R. Madrid es una ciudad que ofrece una propuesta gastronómica diversa y altamente competitiva. Precisamente por eso, entendimos que solo tenía sentido lanzar Zeta si lográbamos ofrecer una propuesta con identidad propia. Nuestra diferencia empieza en la cocina: carne fresca, nacional y seleccionada, prensada al momento con técnica smash para lograr un sabor único. Zeta es un proyecto pensado desde el diseño, la música, la comunicación y la atmósfera para conectar con una generación muy exigente. Además, aunque nuestro primer local físico está en Chueca, contamos ya con cobertura en toda la ciudad gracias a nuestro ecommerce y plataformas de delivery porque entendemos que la experiencia gastronómica también debe ser accesible desde casa.

P. ¿Qué balance hace de la campaña con influencers? ¿Esperaba tanta repercusión?

R. La campaña ha superado nuestras expectativas. Contar con perfiles como Clers, Erra y Juan Beato nos permitió generar una narrativa creíble y muy alineada con nuestros valores. Lo que ocurrió en el local el día del lanzamiento —colas, interacción orgánica, presencia en redes— es la prueba de que cuando se trabaja desde la autenticidad, el mensaje fluye. Que nos asocien con Clers o que los clientes vengan a “probar la burger que sale en su feed” no es casualidad: es una estrategia que busca crear comunidad, no solo notoriedad puntual.

P. ¿Cuál es su hamburguesa icónica y qué la hace especial?

R. Nuestra insignia es La Zeta. Apostamos por la intensidad del sabor, la calidad del producto y un equilibrio de texturas muy medido: carne smash al punto exacto, doble queso, pepinillos crujientes, salsa Zeta y pan brioche artesanal. Es la primera que deberías probar si quieres entender qué representa esta marca.

Zeta, nuevo restaurante de hamburguesas ubicado en Chueca. / Cedida

P. ¿Qué tipo de experiencia ofrecen al cliente más allá del producto?

R. Queremos que sientan que están en un espacio hecho a su medida. Desde los quioscos digitales que agilizan el pedido hasta la estética del local, cada elemento está pensado para generar una experiencia fluida, visualmente atractiva y con carácter. No queremos ser solo un sitio donde comer bien, sino un lugar que apetezca compartir, conversar e incluso trabajar. De hecho, en las últimas semanas hemos observado cómo muchos clientes nos eligen como un espacio para teletrabajar, lo que confirma que hemos logrado crear un entorno con personalidad, que se adapta al estilo de vida de nuestra comunidad.

P. ¿Qué tenéis preparado para este verano? ¿Alguna novedad que se pueda adelantar?

R. Estamos trabajando en varias iniciativas pensadas para consolidar nuestra propuesta en Madrid y seguir creciendo tanto en el canal físico como en el digital. Queremos reforzar la experiencia en local, además de potenciar aún más nuestra presencia en plataformas de delivery y en nuestro ecommerce. La respuesta inicial está siendo muy positiva y, si todo avanza como esperamos, nos gustaría iniciar un proceso de expansión en el corto plazo. Nuestro objetivo es claro: que más personas puedan disfrutar de Zeta, ya sea en nuestros espacios físicos o desde casa.