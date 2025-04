WAH Show transforma los eventos en arte y gana el título al mejor espacio de España

WAH Show se corona con el Primer Premio Eventoplus al Mejor Espacio para Eventos, confirmando su papel como el epicentro de la innovación en el universo MICE y corporativo en España. Más que un lugar, WAH es una experiencia transformadora: un escenario camaleónico que se adapta a cualquier formato, una infraestructura que roza la ciencia ficción y una atmósfera inmersiva que deja huella. Este galardón, decidido por un jurado independiente tras un proceso exigente y transparente, no hace más que confirmar lo que ya era un secreto a voces: en WAH, los eventos, especialmente aquellos organizados para empresas, no solo se viven, "se sienten y se recuerdan para siempre", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Gema Gutiérrez, directora de eventos Área corporativa.

Pregunta. ¿Qué ha supuesto para el equipo de WAH ser reconocido como el Mejor Espacio para Eventos en España por los premios Evento Plus?

Respuesta. Ha sido un reconocimiento muy valioso al esfuerzo y al trabajo de muchos años. Trajimos un formato que no existía en España, creamos una categoría nueva dentro del sector y que se nos reconozca por ello nos da visibilidad y prestigio. Es un respaldo muy potente dentro del mundo de los eventos. Aunque este tipo de premios está más enfocado al sector profesional que al público general, sí que hemos notado un aumento en la notoriedad y la demanda.

P. ¿Qué factores diferencian a WAH en un mercado tan competitivo como el de los eventos?

R. WAH ofrece todos los ingredientes que una empresa busca para un evento de éxito: un espacio tematizado y único, gastronomía de alto nivel, un espectáculo de gran formato al estilo de Broadway o Las Vegas, y un equipamiento técnico de primer nivel —como la pantalla LED más grande de Europa. Todo eso lo ponemos a disposición del cliente para que pueda crear un evento corporativo con un componente artístico inolvidable.

WAH Show Madrid: premiado como el Mejor Espacio para Eventos en España. / EPE

P. ¿Cómo combinan el espectáculo, la gastronomía y la tecnología en una experiencia equilibrada para cada tipo de cliente?

R. Adaptamos la propuesta a cada necesidad. No es lo mismo una fiesta de Navidad que una convención corporativa. Durante toda la jornada hay actuaciones, performances y activaciones artísticas que se van dosificando en función del tipo de evento. Siempre se termina con un cierre espectacular, pero el enfoque varía según el objetivo del cliente.

P. ¿Con cuánta antelación suelen contratar los eventos? ¿Hay una estructura fija o es bajo demanda?

R. Normalmente, trabajamos con unos seis meses de antelación, aunque ya tenemos reservas cerradas para 2026 y 2027. El servicio es completamente bajo demanda y muy personalizado. Algunas empresas nos piden reservar con años de margen para asegurarse su fecha.

P. ¿Qué tipo de eventos son los más frecuentes en WAH?

R. En el ámbito privado, destacan las convenciones, presentaciones de producto, entregas de premios y las fiestas de Navidad. También recibimos muchos grupos en días de función abierta al público: es un formato más premium, muy utilizado para incentivos, kick-offs o acciones de networking.

P. ¿Cuáles son los principales retos logísticos de un espacio tan polivalente?

R. Desde el inicio, WAH fue concebido con una doble línea de negocio: público general y eventos corporativos. Todo está diseñado para ser versátil, con capacidad de 100 a más de 1.000 personas. Nuestro espacio tiene 800 butacas, y eso marca los límites. Si encajas, genial. Si no, buscamos alternativas. Pero todo está pensado para que sea flexible y adaptable.

WAH Show Madrid: premiado como el Mejor Espacio para Eventos en España. / Cedida

P. ¿Cómo se organiza internamente el equipo para dar respuesta a esa variedad de eventos?

R. Nos organizamos más por tipología de evento que por sector. Hay perfiles más centrados en cenas de empresa, otros en convenciones o presentaciones. Aunque los formatos son parecidos entre sectores, el enfoque cambia dependiendo del tipo de experiencia que busca cada cliente.

P. ¿Qué épocas del año tienen más demanda? ¿Se nota una estacionalidad marcada?

R. En eventos privados la demanda es bastante estable durante todo el año. Cada empresa celebra en fechas distintas. Donde sí hay picos claros es en los grupos integrados a sesiones públicas: Navidad y verano son los momentos más fuertes, sobre todo en junio y julio.

P. ¿Predomina la demanda nacional o también trabajáis con empresas internacionales?

R. Hasta ahora, hemos trabajado sobre todo con empresas nacionales desde retail, consultoría, tecnología, belleza, hasta automoción, y muchas de las grandes ya han pasado por aquí. Pero también hemos tenido varios eventos internacionales. Nuestro show es completamente musical y no tiene lenguaje, lo que facilita muchísimo trabajar con audiencias internacionales. De hecho, uno de nuestros objetivos es crecer en ese mercado.

P. ¿Cree que WAH se ha convertido en un atractivo turístico de Madrid?

R. Sin duda. Ahora mismo, WAH es el place to be en Madrid. Contamos con el respaldo de las instituciones como motor cultural y turístico de la ciudad. No solo atraemos turismo de ocio, también somos un gran polo para el turismo corporativo.

P. ¿Cómo ha evolucionado WAH fuera de Madrid?

R. Tenemos una línea paralela bajo la marca Music Has No Limits, con la que llevamos nuestra parte artística a otros países y ciudades: México, EE. UU., Grecia, Italia… Montamos eventos a medida con nuestra puesta en escena, artistas y repertorio musical, pero sin la parte gastronómica. Es una forma de exportar el alma de WAH a otros mercados.

P. ¿Qué novedades pueden adelantar para las próximas temporadas?

R. Aunque no haya cambios estructurales grandes, siempre estamos incorporando nuevas performances, vestuario, temas musicales o activaciones. Queremos que cada vez que alguien vuelva a WAH viva una experiencia diferente. Para nosotros, es un hub artístico en constante evolución.