Seis planes culturales laicos para disfrutar de Madrid estos días

Más allá del placer de disfrutar de unas calles prácticamente vacías, si nos alejamos de los puntos calientes que suponen las procesiones y las zonas más saturadas por el turismo, estos días son una ocasión perfecta para sentirse un poco dueño de la ciudad y gozar, por ejemplo, con su arquitectura, paseando con calma y sin tanto ruido alrededor, parándose a mirar hacia arriba sin miedo a ser arrasado por una horda con prisa. Si en cambio es de los que prefiere hacer una actividad cultural, digamos, reglada, también hay oferta. Madrid no para nunca (bueno, un poco sí estos días) y sigue habiando planes que hacer en la capital tan divertidos como enriquecedores del espíritu. Es decir: culturales. Vamos con algunos.

Ojo, que cuando aquí decimos obras maestras, no estamos recurriendo al lugar común del superlativo fácil. Si uno hace un repaso rápido por las listas que elabora periódicamente la crítica mundial, esas de "las 100 mejores películas de la historia del cine" por ejemplo, será difícil no encontrarse con dos que ofrece este fin de semana la Filmoteca en su sala del Cine Doré, al que siempre es un planazo ir. La primera, el sábado 19 a las 17:30h, es Los viajes de Sullivan, una de las grandes comedias (no es exactamente una screwball comedy, aunque la dirigió un maestro del género como Preston Sturges) del Hollywood clásico, y con un importante componente social: un director de cine encarnado por Joel McCrea que quiere hacer una película sobre la pobreza en los EEUU de la Gran Depresión (para espanto de sus frívolos productores) decide disfrazarse de vagabundo y recorrer su país despojado de sus privilegios. No será la mejor idea, aunque por el camino se enamore de toda una Veronica Lake y finalmente acabe siendo consciente de la terrible realidad del sufrimiento de los de abajo. También tiene mensaje político la segunda, que se proyecta el domingo a la misma hora: La gran ilusión de Jean Renoir, espectacular alegato humanista y antibelicista estrenado en la turbulenta Europa de los años 30. En un campo de prisioneros alemán, durante la Primera Guerra Mundial, soldados y oficiales de ambos bandos (los retenidos son franceses, claro, con Jean Gabin en el papel de un aviador derribado) descubren que las clases sociales les unen y les separan más de lo que lo hacen las fronteras y los dirigentes de sus países. Un mensaje que no conviene olvidar cuando en el mundo suenan tambores de guerra. Más información aquí