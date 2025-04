¡Marchando una de mollejas! La víscera que vuelve para ser capricho ‘gourmet’

La molleja es el timo. No nos referimos a que sea una estafa (aunque a según qué precios figuren en la carta alguien podría pensarlo) sino que ese es el nombre de la parte del animal que se sirve después como molleja. El timo es una glándula de pequeño tamaño que se encuentra en el pecho de los mamíferos y que últimamente está haciendo fortuna en los restaurantes de moda de Madrid.

Si antes a la molleja, como a otras piezas de casquería, se la dejaba de lado, ahora son muchos los que aprecian su textura blanda -que puede complementarse con un exterior crujiente si se cocina adecuadamente- y su sabor suave. Estas son algunas de las mejores versiones que se pueden comer en Madrid.

Haramboure

La molleja también se come… con las manos. En Haramboure (Maldonado, 4), ese restaurante de alma francesa y corazón vasco, Patxi Zumárraga la introduce en un talo, esa torta a base de maíz que podría ser la respuesta desde Euskadi al taco mexicano. La clave es el uso sabio de la parrilla para lograr sacar lo mejor de la molleja, que queda dorada por fuera y tierna por dentro. Se acompaña de salsa chimichurri casera y un toque de sal.

La molleja de Chispa Bistró. / Chispa Bistró

Chispa Bistró

La cocina de Juan D’ Onofrio (Barquillo, 8), premiada con una estrella Michelin, también le pone ojitos a esta pieza de casquería. En su caso, lo que llega bajo el nombre de “molleja” a la mesa proviene del corazón de ternera. Se cocina a la brasa y se acompaña, en un acertado mar y montaña, de una anchoa de Santoña bañada en vino oloroso. Una ‘beurre blanc’ de vinagre de jerez es la guinda (o en este caso la base) que redondea el plato.

La Cuadra de Salvador

A principios de 2025 aterrizaba en Madrid la sucursal de uno de los asadores más famosos de Lima. En La Cuadra de Salvador (Los Madrazo, 10) se rinde culto a la carne, desde los cortes más nobles hasta los más humildes. En este segundo grupo se encuadrarían las mollejas. Eso sí, en su versión, van bañadas en miel de rocoto y jengibre, y se cocinan hasta que quedan crujientes. Se acompañan de puré y encurtido de zanahoria.

Lana

Los hermanos argentinos Joaquín y Martín Narváez han logrado convertir su restaurante Lana (Ponzano, 59) en tiempo récord -apenas cuatro años- en una de las referencias carnívoras no solo a nivel nacional sino también en todo el mundo. Situados en el puesto 19 de la lista World’s 101 Best Steak Restaurants, de su parrilla -situada en plena sala sin que eso convierta el local en un ahumadero- salen unas prodigiosas mollejas con un juego de texturas entre el interior y exterior que enamora. Por si no fuera bastante, enriquecen la experiencia con un poquito de caviar. Lo humilde y lo exclusivo, aliados para lograr lo sublime.

La molleja de Ramus para Bocanada. / Bocanada

Bocanada / Ramus

La emprendedora Amanda Leite ha creado en Bocanada (León, 5) un destino fijo en la agenda de los aficionados al vino. Pero como buena mente inquieta, decidió un buen día sumarle residencias gastronómicas efímeras. La última en dejarse caer por el local es la del cocinero de origen argentino Rama Ruarte, con su propuesta Ramus. Hasta finales de abril se podrá probar su cocina, que superpone a su cocina natal influencias de uno y otro lado en platos como las mollejas de vaca con puré de manzana ácida, menta frita y chimichurri.

Hiro

Tras lograr el éxito haciendo hamburguesas bajo la marca GOAT, Lucas Ciasullo se lanzó a crear el restaurante Hiro (Espíritu Santo, 40) en Malasaña. El proyecto adopta la forma de uno de esos bistrós modernos, en los que se relajan (aún más) formas y donde se come y se bebe bien al calor de un espacio en el que mandan la iluminación contenida y el sonido de la aguja surcando el vino. Aquí también hay molleja, en matrimonio con langostino tigre, y envuelta en ‘saam' con salsa tártara.

Taberna Pedraza

Uno llega a Taberna Pedraza (Recoletos, 4) a la llamada de poderosos reclamos como la tortilla o el cocido, dos platos que Carmen Carro borda, pero se acaba quedando por una enjundiosa carta en la que no faltan clásicos taberneros como las mollejas de cordero (lechal) al ajillo. Tal y como señalan desde el restaurante un plato de casquería fina para aquellos “que dicen que no les gusta la casquería”. Aunque visto lo de moda que están las mollejas, parece que cada vez son menos…