La esquiadora Lindsey Vonn será la anfitriona en Madrid de los Premios Laureus 2025

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, una de las grandes leyendas del deporte blanco, ejercerá como anfitriona en la próxima edición de los Premios Laureus del Deporte, que se celebrará este lunes 21 de abril en el Palacio de Cibeles de Madrid, que repite como sede por segundo año consecutivo.

Vonn, ganadora del Laureus World Sportswoman of the Year en 2011 y del Laureus Spirit of Sport Award en 2019, regresó a sus 40 años a las pistas el pasado mes de diciembre, logrando hace un mes su primer podio en la Copa del Mundo de Idaho, en Estados Unidos.

Además de la identidad de la anfitriona, la organización de los Laureus confirmó también el pasado viernes la presencia en la gala del extenista español Rafael Nadal, uno de los deportistas más laureados de la historia. El balear puso fin a su carrera en 2024 tras un palmarés histórico: 22 Grand Slams (14 de ellos en Roland Garros), dos oros olímpicos y 81 victorias consecutivas en tierra batida.

Dybala, nuevo embajador Laureus

Por otro lado, la organización ha comunicado también que el futbolista argentino Paulo Dybala se unirá como Embajador Laureus, tras un evento en Roma donde destacó la labor social de la fundación. "Es un gran honor unirme a Laureus como Embajador. Me ha inspirado conocer el increíble trabajo que hacen", celebra el propio Dybala en la nota difundida por Laureus.

Por segundo año consecutivo, los prestigiosos premios Laureus World Sport Awards, los galardones más importantes del mundo del deporte, se entregarán en Madrid este 2025, coincidiendo con su 25º aniversario. El evento, que reconoce a los mejores deportistas del año, volverá a reunir a leyendas del deporte, celebridades y figuras destacadas bajo el patio acristalado del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de la capital.

La nueva elección de Madrid como sede refuerza el papel de la ciudad como un destino deportivo de primer nivel. Además de ser hogar de cinco clubes de fútbol de LaLiga, el Madrid Open de tenis y la etapa final de La Vuelta, la capital española ha consolidado su posición en el panorama deportivo internacional al albergar eventos como el primer partido de temporada regular de la NFL en España y, próximamente, el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en Ifema.