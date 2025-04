La venta del edificio donde nació Marisa Paredes ralentiza el homenaje de Madrid a la actriz

El cambio de propietarios del inmueble en el que nació la actriz madrileña Marisa Paredes está ralentizando el homenaje de su ciudad, en forma de placa, tras el acuerdo alcanzado mayoritariamente en el Pleno de la Junta de Centro con el que arrancaba 2025, un 'sí' a la proposición socialista que contó con el respaldo de Más Madrid y PP.

Marisa Paredes fallecía el 17 de diciembre a los 78 años dejando tras de sí 75 películas como 'Tacones lejanos', 'La flor de mi secreto', 'Entre tinieblas' u 'Ópera prima', además de más de 80 producciones televisivas y una quincena de obras de teatro. En su haber contaba con el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Gran Medalla Vermeil de la Villa de París, el Fotograma de Plata en varias ocasiones, el Goya de Honor o la Gran Cruz de Isabel la Católica, a título póstumo.

Veintitrés días después del fallecimiento, el Grupo Municipal Socialista llevaba al Pleno de Centro, el distrito donde nació Paredes, una proposición para recordarla con una placa en su edificio, el 13 de la Plaza de Santa Ana. El 'popular' Carlos Segura, concejal-presidente del distrito, condicionaba el homenaje al 'ok' de la comunidad de vecinos mientras que Vox se quedaba solo en su rechazo.

Ahora, tres meses después de aprobar ese homenaje en el distrito, las cosas parece que se complican, o al menos se ralentizan, por la venta del edificio. Los socialistas han trasladado a Europa Press que si la Junta no lidera ese homenaje en forma de placa ya lo harán ellos poniéndose en contacto con la nueva propiedad. El distrito les ha trasladado que lo más adecuado sería esperar a que se formalice el cambio de propietarios en la finca.

"Seguimos hablando con la familia", en concreto, con la hija de Marisa Paredes, ha informado el PSOE a Europa Press. "Tendimos la mano para acudir con la Junta para hablar con los dueños de ambos lugares", han recordado.

Cuando los socialistas hablan de dos lugares se refieren al otro acuerdo plenario de Centro, otra placa para el cineasta Antonio Isasi-Isasmendi, quien fuera pareja de Paredes y padre de su hija María, también actriz, en el número 3 de la calle Carretas.

"Salimos contentos pero no victoriosos"

"Para que el expediente salga de la Junta se necesitaría el 'ok' de la comunidad de propietarios y hasta que no se tenga realmente lo que tenemos es una buena propuesta de todos los grupos municipales de este Pleno. Salimos de aquí contentos pero no victoriosos", describía en enero el concejal-presidente de Centro.

Tras el 'sí' de las comunidades de propietarios comenzaría el trámite administrativo, los informes de los cronistas de la Villa y por último la Junta Municipal licitaría el necesario contrato menor.

"Era un deseo de la familia pero también era un deber político e institucional el reconocer a ambas figuras, el hacer este mínimo homenaje a sus trayectorias personales y profesionales para mantener viva su memoria en su ciudad natal, además de trasladar una nueva muestra de afecto de todos los madrileños y madrileñas. Recordar a Marisa Paredes y Antonio Isasi-Isasmendi es recordar la historia", defendía el concejal socialista Jorge Donaire.

Ya en el Pleno de Cibeles de enero, el portavoz adjunto de Más Madrid y responsable de Cultura, Eduardo Rubiño, respaldaba la placa en el edificio en el que la actriz vivió, en su querida Plaza Santa Ana. "Si por alguna razón no fuera posible, nosotros creemos que lo importante es que ese reconocimiento tenga lugar. La plaza tiene muchas posibilidades, como el propio Teatro Español", apuntaba.

El 'no' de Vox

El último Pleno de Cibeles del año 2024, solo días después de la muerte de Marisa Paredes, arrancaba en diciembre sin minuto de silencio en memoria de la actriz madrileña ante la falta de acuerdo de los grupos políticos en Junta de Portavoces.

El 'no' explícito vino de Vox, que rechazó el reconocimiento a Paredes mediante un minuto de silencio por considerar que su trayectoria pública había "estado marcada por un posicionamiento ideológico sectario, alejado de los valores de unidad y respeto que deben primar en las instituciones".

Tampoco se consiguió acuerdo para nombrar como 'Marisa Paredes' el futuro centro cultural de la calle Prado 30, espacio que fue en su momento sede del centro social okupado La Ingobernable. El PP logró con sus votos mayoritarios, refrendados por Vox, que pase a denominarse 'Siglo de Oro' al situarse en pleno Barrio de Letras.

Sin embargo, Más Madrid, con el apoyo del PSOE, proponía denominarlo 'Marisa Paredes' para homenajear a "una de las actrices madrileñas más relevantes y admiradas en la historia del cine y la cultura española".

Desde el PP, Carlos Segura criticó a Más Madrid por llevar esta iniciativa al Pleno de Cibeles cuando ya la Junta Municipal de Centro había aprobado la instalación de dos placas para recordar a Marisa Paredes y a quien fuera su pareja y padre de su única hija.