Así son los nuevos murales que adornan las fachadas de Lavapiés

Cada primavera, Lavapiés añade una nueva remesa de murales a sus calles. El festival CALLE, que en 2025 celebra su duodécima edición, convierte todos los años a este barrio madrileño en un lienzo al aire libre para más de 50 participantes que, desde finales de marzo, trabajan junto a los comerciantes de la zona para decorar sus fachadas. Después de una semana de preparación, se eligen a los tres ganadores de la temporada, que este año han sido Cris Valencia, Tioda y Artktovi.

Organizado por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Lavapiés, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y Cervezas Alhambra, desde su primera edición en 2013 la intención del festival ha sido unir el arte urbano con el día a día del pequeño comercio del barrio. Este año, han sido 51 las fachadas intervenidas por diferentes artistas que, hasta el 9 de abril, estuvieron realizando sus obras en las calles del barrio. Del comisariado del festival se ha encargado La Panartería, como ya ocurrió en la edición anterior. Este año, según explicaban en la presentación de la cita, "la selección de propuestas se ha centrado en encontrar diferentes disciplinas artísticas y en la integración de la obra en los comercios, apostando por la heterogeneidad y la identidad del barrio", además de seguir desarrollando un nuevo espacio para artistas emergentes. Entre los participantes se encuentran nombres como, por ejemplo, Dante Arcade, que transformó la fachada de Tiendina, pero también otros como los de Tatinio, Bea Lol y Dravok, y las técnicas han sido variadas: spray, ilustración, lettering, instalaciones, fotografía y arte textil, "un poco de todo", según la organización del evento.

'Liminal Spaces', la obra ganadora del Premio Alhambra. / JOSÉ ANTONIO ROJO

Los ganadores de CALLE25

Cris Valencia se lleva el Premio del Jurado por Where are we?, su mural en el Café Barbieri, en la calle Ave María, 45. Según cuenta a este diario, la pieza habla sobre la realidad distorsionada que mostramos en el mundo digital, "donde nada es lo que parece al 100% y donde la información que compartimos está sesgada, manipulada y convierte la identidad individual en un espejismo". Para explorar esta tensión entre lo tradicional y lo digital, Valencia combinó un diseño digital impreso con bordados hechos a mano, un proceso que duró aproximadamente un mes, que terminó in situ en la esquina de la cafetería y que le ha hecho vivir la experiencia de manera diferente a las dos veces anteriores que había participado en el festival: "Emplear el bordado me ha llevado a interactuar con un montón de personas mayores, especialmente mujeres, que se detenían a hablarme de la técnica y de sus experiencias. Algunas vecinas pasaban todos los días para comprobar los avances y darme ánimos".

De un estilo muy diferente ha sido la ganadora del Premio Alhambra. Liminal Spaces, del arquitecto Tioda (Pablo Navas del Peral) adorna la fachada de La Musa de Espronceda (calle Santa Isabel, 17) con figuras geométricas y espacios en blanco. Partiendo de una cuadrícula como base, Tioda juega con una serie de formas dispuestas en ella para retirar luego esa guía, dejando un conjunto donde el vacío entre las formas se lleva el protagonismo. La estructura alámbrica del diseño permite que la luz fluya sin obstáculos, revelando el interior de la obra y transformándola en una suerte de celosía que, como el escaparate en el que está dibujada, invita a mirar a través del cristal.

El mural de Artktovi en Lavapiés. / JOSÉ ANTONIO ROJO

El Premio del Público se lo lleva la nostalgia. Fernando Cancho (Artktovi), con su mural Boygame en La Marimala de Lavapiés (calle Provisiones, 18), ha sido quien ha conseguido mayor número de likes en Instagram, requisito para ganar este premio dotado con 800 euros. Esta obra es un homenaje a los videojuegos de los 90, con la icónica Game Boy como protagonista.

Sfhir y las abuelas grafiteras

Además de los premiados y todos los participantes, el festival contó con la participación de artistas invitados como Sfhir, considerado uno de los mejores muralistas españoles y ganador del título al Mejor Mural del Mundo en 2023 por La Violonchelista de Fene (A Coruña). Sfhir, que, como aseguraba en la presentación del festival, busca "diseccionar la realidad y plasmarla de un modo gráfico, sobrecogedor, a través de un filtro ácido", inauguró CALLE 2025 con Mirada andaluza en el corazón de Madrid, una obra fuera de concurso en la fachada del aparcamiento de la calle Amparo, 28. Esta pieza habla del patrimonio andalusí y su influencia en otras culturas a través de la mirada serena de una mujer y una celosía inspirada en la Alhambra.

El mural de Sfhir. / JOSÉ ANTONIO ROJO

Le acompaña, como es habitual desde hace cinco ediciones, la intervención de las abuelas grafiteras, un colectivo de mujeres mayores de 65 años, socias del Centro Municipal de Mayores de Antón Martín. Guiadas por el muralista Fugaz, este año han realizado su pieza en la fachada de la Cafetería Amanda (calle Argumosa, 31). Titulada Nuestras Historias, su obra combina fotografías analógicas de la vida en Lavapiés con grafitis realizados con plantillas para contar así las "historias analógicas del barrio a través de un código digital".

Rutas para ver los murales y premios para los asistentes

Con los ganadores ya anunciados, lo que queda ahora es pasear en busca de las obras que decoran el barrio, pero si la intención es verlas todas lo mejor será reservar alguna de las visitas guiadas que la Asociación de Comerciantes de Lavapiés ha preparado con la colaboración de Cervezas Alhambra –los organizadores del festival–. Estas rutas, disponibles del viernes 18 al domingo 20 de abril en dos turnos (12:00h y 18:00h.), tienen un coste de 5 euros por persona, duran aproximadamente una hora y son aptas para todos los públicos, incluidas mascotas. Las inscripciones, eso sí, solo pueden realizarse mediante la página web del evento: enlavapies.com.

Las ubicaciones de los diferentes murales de CALLE 2025. / CALLE

Los más pequeños tendrán la posibilidad, además, de asistir a algunos de los talleres de creación de grafitis que se ofrecerán al aire libre si el tiempo lo permite. Los mayores de edad, por su parte, podrán ganar premios al pedir una cerveza en cualquiera de los locales adheridos a la promoción, que son prácticamente todos los que tienen un mural de CALLE 2025 en su fachada: sesiones en los baños árabes, tratamientos faciales, y entradas al Thyssen-Bornemisza son algunas de las posibilidades. Una vez clausurado el festival, los 51 murales de esta edición se quedarán durante unos meses en las fachadas de los comercios, otros incluso coincidirán con los de la siguiente edición, todo dependerá de lo que el comercio que lo alberga quiera hacer con él.