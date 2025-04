Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Tras clausurar Why Don’t We, la boyband americana que formó junto a Zach, Corbyn, Jonah y Jack, Daniel Seavey tomó las riendas de su carrera: desde entonces, a sus 26, se ha centrado en componer canciones bonitas, ni más ni menos. No busca la reacción inmediata, sino anidar. Algo que, poco a poco, está logrando. Con un público cada vez mayor, el artista no para de ampliar sus fronteras: visitará Europa en 2026 con su próxima gira.