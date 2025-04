El PSOE alerta de la instalación de andamios publicitarios en edificios de la capital "sin haber existido obras"

El Grupo Municipal Socialista ha alertado de "un sistema de trampa" a la hora de instalar andamios publicitarios en la ciudad de Madrid después de que "muchos edificios" del distrito de Centro lleven lonas que "no esconden ninguna obra y por el que se ingresan hasta 50.000 euros por semana".

Fue un vecino particular de la calle Carretas 14 (Centro Gallego) el que indicó al PSOE que las dos fachadas del edificio habían estado cubiertas por un gran andamio con dos lonas publicitarias "durante muchos meses sin haber existido obras". "Tiene andamios con lonas publicitarias por las que se ingresan hasta 50.000 euros por semana. Nos hemos encontrado que durante todo el año no ha habido ninguna obra y no estaba sujeto a legalidad", ha señalado el concejal Antonio Giraldo en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

El edil ha apuntado que "se han ido amparando" en declaraciones responsables que el Ayuntamiento "tardaba en comprobar o prometían otra" hasta que "ha habido un año entero de ingresos por parte de la comunidad de propietarios o la empresa que iba a hacer las obras". También ha manifestado que "ha habido ingresos por parte del Consistorio" por la ocupación de la vía pública de estos andamios.

Otro caso que denuncia el PSOE es que en la plaza de Pedro Zerolo 5 "hubo un gran andamio publicitario desde noviembre de 2022, pero que no tuvo autorización hasta mayo de 2023". Además, en la calle Mayor 3 asegura que "el andamio se instaló cinco meses antes de obtener la autorización".

"Parece un negocio redondo, pero realmente es una irregularidad. Estos andamios tienen que estar sujetos a una obra legal. Hay otros más en los que a veces ha existido una obra, pero el andamio se ha puesto unos meses antes sin estar autorizado u obras menores que dilatan plazos para la instalación del andamio. Tenemos la sensación de que hay aquí un sistema de trampa a la hora de instalarlos. Los perjudicados son los ciudadanos", ha remarcado.

Giraldo ha advertido que el Ayuntamiento tiene "una capacidad muy limitada para ejercer control" sobre las declaraciones responsables y para "ejercer control sobre la disciplina" de la ciudad y los perjudicados. Por ello, llevará esta situación al Pleno del distrito de Centro.