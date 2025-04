Una noche con la Hermandad de los Gitanos, horas antes de su salida en Madrid: "Poner una cofradía en la calle conlleva trabajo y nervios"

El olor a canela y clavo es, según dicen, el elemento distintivo de la Hermandad de los Gitanos de Madrid. Como si de una fragancia se tratase, el aroma de estas dos especias acompaña a los nazarenos en su paso por el centro de la capital. Sin embargo, este es solo uno de tantos detalles, a menudo inadvertidos, que mantienen en un sin vivir a los cofrades durante la preparación del paso tradicional. “Nuestra particularidad es el olor, pero también nuestro Cristo Nazareno que, al tirar de la cruz, simula con el caminar el precio que pagó el señor cuando fue al Monte del Calvario. Parece que va andando de verdad”, explica Miguel Ángel Hernández (49), Teniente Hermano Mayor en la cofradía. Como mano derecha del cargo más alto, su responsabilidades van desde dirigir la agrupación y sacarla adelante a lo largo de todo el año, a consensuar todas las decisiones generales entre los dos. “Este año hemos puesto 70 nuevas medallas, por lo que hoy somos más de 800”, reconoce orgulloso.

Algunos, los más veteranos, superan los 60 años y ocupan un lugar privilegiado en la congregación. Otros, recién llegados, no superan la mayoría de edad: “A la hermandad la hace grande el valor humano de las personas que la componen”. Fue en 1995 cuando, el conjunto homónimo de Sevilla juntó en la capital a un grupo de personas para fundar, con las mismas advocaciones, lo que es hoy Los Gitanos de Madrid. “El que era por aquel entonces mi enemigo, Antonio Antúnez, me propuso en 2003 asistir a la agrupación que él mismo había fundado. Lo vi como un signo, una llamada del señor y de la virgen”, confiesa Hernández. La primera vez que vio con sus propios ojos a los dos titulares, Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, quedó cautivado por su presencia. 22 años después, el sevillano de nacimiento no se ha desvinculado de la misma. En este transcurso ha pasado por varios cargos en la Junta de Gobierno hasta llegar a ser Teniente de Hermano Mayor, cargo que ostenta por segunda legislatura consecutiva.

Pilar e Isabel visten una de las figuras que protagonizan el paso de la Hermandad de los Gitanos. / DAVID RAW

Su pasión por la Semana Santa nació, precisamente, en Sevilla. “De allí es gran parte de mi familia y mi madre nos llevó a mis hermanos y a mi a ver todas las cofradías desde pequeños”, expresa. Fue entonces cuando, un Miguel de apenas 10 años quedaría prendado por el Cristo de Los Gitanos de Sevilla: “Me cautivó en la calle y la imagen nunca se fue de mi retina ni de mi corazón”. Eso explicaría su entrega y disposición en la preparación previa a la Pascua. Pese a estar vivos los 365 días del año, Los Gitanos trabajan intensamente los días previos a la festividad, ultimando todos los detalles para evitar imprevistos durante su salida a la calle. “Es el día más importante del año, cuando realizamos la estación de penitencia, una protestación de fe con nuestros sagrados titulares. Este año nos desplazamos hasta la Santa Iglesia Catedral de Madrid, la Almudena”, señala con emoción. Para ello es necesario un esfuerzo y una coordinación entre todos que, normalmente, requiere más de 15 días, plazo que la iglesia correspondiente cede a cada Hermandad para dejar todo listo. “No podemos utilizarla a nuestro antojo porque el cura tiene que trabajar, por eso salimos a altas horas de la madrugada”, relata.

Meses de preparación

Son las nueve de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis y decenas de nazarenos se disponen a rematar los pormenores finales: “Sin la colaboración de todos no podría realizarse la estación de penitencia. Hay que echarle muchas horas entre montajes, desmontajes, cambios de ropa de los titulares… Nos quedamos toda la noche. Primero la estructura exterior, luego los varales, los polleros de la virgen, la peana, los respiraderos, los faldones, la candelería, las jarras y por último las tulipas, velas, cordonerías y cresterías”. Pese a que los ensayos de los costaleros dan comienzo en el mes de enero, no es hasta el 1 de abril cuando los pasos se trasladan hasta la sede canónica “con extremas precauciones”. Allí, cada nazareno recoge su papeleta de sitio, el documento necesario para acceder al templo esos días: “Poner una cofradía en la calle implica muchos nervios. Hay que coordinar bandas, hacer tramos, coordinar a los diputados y costaleros”.

Varios hermanos descienden una de las cruces que formará parte del paso de la cofradía. / DAVID RAW

Pilar e Isabel, dos veteranas, son quienes se encargan de las túnicas. Las lavan, las reparan y las planchan para venderlas o alquilarlas a los miembros que así lo prefieran: “Las compramos en Huelva a una persona que se encarga de coserlas”. Junto a ellas, José Luis Martínez (36), Diputado Mayor de Gobierno y responsable del grupo desde que sale de la iglesia hasta que vuelve a entrar. Su andadura en la congregación comenzó en 2012, cuando la figura de la virgen se sumó al paso. “Un conocido me lo ofreció, aunque yo ya tenía el gusanillo desde pequeño, que veía las procesiones con mi familia en mi pueblo, Corral de Almaguer, en Toledo. Siempre dije que quería ser nazareno”, revela. Anteriormente fue costalero, miembro de la organización y Hermano de Número. Por más que pasen los años, el desasosiego no desaparece de su corazón en los momentos previos: “En cuanto se abre la puerta y ponemos un pie en la calle, los nervios se convierten en templanza”. Los meses de preparación para un día tan especial se ven marcados por la incertidumbre al mirar el cielo y la preocupación por regresar los mismos que salieron.

"Necesitamos apoyo económico"

“Cuando se cierra la puerta sentimos relajación y alivio”, asegura. Es entonces, in situ, cuando convocan la procesión del año siguiente, con la agitación del momento. José Luis, quien cree que la Semana Santa en Madrid sufre un repunte de manera progresiva, agradece a las instituciones y medios de comunicación que aportan visibilidad a este conjunto de tradiciones: “No es un boom, es un curso lógico. Ya no es un mero acto litúrgico, sino que hay un cierto reclamo turístico. Nunca hubo tanta gente pendiente”. Miguel Ángel, por su parte, cree que la pasión madrileña evoluciona muy lentamente y para lograr un mayor alcance, son necesarios algunos elementos. “La gente tiene que empezar a creer que nuestra festividad tiene lugar en España. Nuestro clero y los políticos tienen que hacerlo. Necesitamos apoyo económico y de infraestructuras por parte del ayuntamiento”, expone. Según el Teniente Hermano Mayor, en otras provincias, las cofradías reciben miles de euros para los preparativos, mientras que en Madrid se mantienen gracias a las cuotas, las loterías y las donaciones: “No reciben aporte económico de nadie”.

Un nazareno prepara el paso de María Santísima de las Angustias. / DAVID RAW

Si bien no se trata de una de las provincias en España con mayor peso durante los días clave, la capital acoge a miles de turistas en estas fechas. “No es que seamos de segunda. Hay muchas y muy variadas, pero cuando hablamos de renombre, no somos un referente. La ciudad fue un cruce de caminos muchos años y ha recibido influencias tanto del norte como del sur. Tenemos nuestra propia Semana Santa, pero aún está por descubrir”, apunta Martínez. La devoción no es cosa de todos y Hernández lo sabe. Sin embargo, cree que es algo que todo el mundo debería apoyar. “Está claro que nuestros titulares no están dentro del sagrario. Son dos imágenes bendecidas, pero en las que mucha gente ve al señor. Es el camino que tienen para llegar hasta Dios”, zanja. Ya está todo listo. Las velas se apagan, las puertas se cierran por última vez y los hermanos regresan a casa antes del día grande. En unas horas, las calles de Madrid despertarán con un aroma a canela y clavo que solo puede significar una cosa.