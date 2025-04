Madrid defiende que no infringe la ley tras la retirada de las ayudas al transporte en Andalucía

El pasado mes de marzo el Ministerio de Transportes y la Comunidad de Madrid escenificaron su enésima polémica, entonces a cuenta de la gratuidad del abono transporte para los menores hasta los 14 años. El Consorcio Regional de Transportes aprobaba sus nuevas tarifas a partir del 1 de julio de este año. Entre las modificaciones se mencionaba esa gratuidad del abono que permite utilizar autobuses, metro y cercanías hasta los 14 años de edad. Una medida, se añadía desde el Consorcio, que beneficiaría a casi 600.000 jóvenes.

La ayuda, no obstante, venía contemplada en el Real Decreto Ley 1/2025 aprobado por el Gobierno central, que prevé financiarla íntegramente. Desde el Ministerio que dirige Óscar Puente se acusó entonces a la Comunidad de Madrid de ocultar "de forma torticera" que la medida se tomaba porque el Gobierno la pagaba. Se insistía en que la ley obliga a informar de que esos descuentos tienen financiación gubernamental y se amenazaba incluso con retirar las ayudas. Además, el propio Puente aseguraba que había que solicitar formalmente la ayuda, algo que, aseguraba, a esas alturas la Comunidad de Madrid no había hecho.

La polémica, en principio, quedó ahí. Pero ayer el Ministerio de Transportes remitió una carta a la Junta de Andalucía en la que informaba de que retiraba las subvenciones para la gratuidad del transporte a los menores de 14 años en la Comunidad. ¿El motivo? Que no se había comunicado que la medida recibe financiación del Estado. "Esta obligación de visibilidad no se ha incorporado en la información facilitada en tu comparecencia, lo que supone una falta a la deseable lealtad institucional entre las administraciones", se lee en la misiva, firmada por el director general de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes, Miguel Álvarez Martínez y remitida a la consejera de Fomento, Rocío Díaz. Desde el Gobierno andaluz se asegura que se iniciarán todo tipo de acciones "incluidas las penales" contra el ministro Puente por la retirada de las ayudas.

Desde Madrid no se tiene constancia de que Transportes vaya a negar las ayudas a la Comunidad de Madrid. Sin entrar a valorar la situación en Andalucía, fuentes de la Consejería de Transportes afirman que en Madrid no se ha infringido la ley y siempre se ha incluido el logo pertinente en las marquesinas o cartelería en que se ha informado de las ayudas al transporte. El Gobierno regional solicitó formalmente la ayuda el pasado 31 de marzo, ayuda que aún no ha sido concedida, pero no se contempla otro escenario.

La obligación de informar de las ayudas concedidas por el Estado central viene contemplada en el propio real decreto en el que se establecen. En concreto, en el artículo 14, que dice: "Todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos a que se hace referencia en esta norma deberán incluir de manera expresa que reciben financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, e incluirán el logotipo específico que estará disponible en la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

"Asimismo, los títulos de transporte emitidos objeto de estas ayudas deberán incorporar el logotipo específico indicado en el párrafo anterior junto con la leyenda 'Título de transporte financiado por el Gobierno de España. Más y mejor transporte público'", añade.