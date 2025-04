Miércoles Santo con alerta amarilla en Madrid: El Retiro y otros grandes parques en vigilancia

Madrid continúa en vilo por el mal tiempo, con un Miércoles Santo marcado por la mejora en el termómetro pero el empeoramiento de los vientos. Las lluvias, aunque caerán con menor intensidad que ayer, no van a desaparecer.

La Semana Santa no recibe descanso de las precipitaciones en la Península Ibérica, con la capital también asumiendo las consecuencias de un mes de abril que estará lleno de inestabilidad meteorológica, aunque sin llegar a los acumulados históricos del pasado mes de marzo. Las masas de aire no terminan de dispersar el frente atlántico actual hacia el noreste, por lo que, de forma más localizada, se siguen registrando lluvias en España, aunque no de forma uniforme.

¿Qué tiempo hará en Madrid este Miércoles Santo?

La borrasca Olivier dejará sus huellas en Madrid este Miércoles Santo, 16 de abril, según la AEMET, a modo de oleada de chubascos, que serán intermitentes y que se empezaran a registrar a partir de las 14:00 del mediodía. La probabilidad más alta de recibir precipitaciones se encuentra en el marco horario de entre las 14:00 y las 19:00.

Los cielos, aunque amanecen despejados, se volverán a cerrar sobre esas horas, y con una noche menos oscura que otras veces. Las temperaturas subirán, pero seguirán siendo frías por la sensación térmica durante la tarde/noche. Las máximas para todo el día serán de 12º y las mínimas de 3º.

Alerta amarilla este Miércoles Santo en Madrid por vientos

El viento será el gran protagonista de este Miércoles Santo, con elevadas velocidades que pueden superar los 20 km/h. Una racha de fuertes rachas que se prevé que continue a lo largo de esta Semana Santa.

El Ayuntamiento de Madrid ha balizado 9 parques de la ciudad, de 09:00 a 18:00 se activa alerta amarilla por lo que son "condiciones meteorológicas adversas", y se recomienda precaución en los desplazamientos peatonales.

Además de cerrar El Retiro, la administración local ha puesto sobre vigilancia a otros parques importantes. Está restringido el acceso a El Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Parque Quintana de Torre Arias, Parque Quinta de los Molinos, La Rosaleda (Parque del Oeste) y Parque Quinta de Fuente del Berro.