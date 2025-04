Ni Alcobendas ni Colmenar Viejo: este es el único municipio de Madrid que tiene una Semana Santa declarada Interés Turístico Nacional

Madrid se prepara para vivir de nuevo la emoción de la Semana Santa. Si bien la capital española no es la primera opción para muchos de los que buscan disfrutar de las vacaciones que traen estas jornadas, sí sorprende a aquellos que la eligen.

Y es que en la Comunidad de Madrid existen hasta nueve fiestas de Semana Santa con el reconocimiento de Interés Turístico. Además del propio Centro, municipios como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o Chinchón ponen toda su dedicación en organizar procesiones y actos religiosos que atraen a miles de personas y se ganan, con ello, el reconocimiento oficial.

Sin embargo, de momento solo uno de estos tres municipios cuenta con el sello, aunque si conoces mínimamente la historia de la capital ya sabrás de cuál de ellos se trata. Es un destino elegido por numerosos turistas y ha recibido prestigiosas posiciones en rankings que lo único que hacen es atraer a más gente a sus enclaves.

Alcalá de Henares arranca su programación de Semana Santa

Hablamos de Alcalá de Henares, un municipio que arrancó su programación de Semana Santa el Viernes de Dolores con el apoyo de hasta diez cofradías, muchas de ellas con orígenes que se remontan al siglo XVI.

La fiesta en sus enclaves no para y las celebraciones más importantes se están cociendo para sorprender a los visitantes durante las jornadas del Jueves Santo, la que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2004.

Por lo tanto, si todavía no sabes a qué rincón de España escaparte para disfrutar de una Semana Santa inigualable, te recomendamos no cruzar la charca y viajar dentro de la península. Alcalá de Henares ofrece un sinfín de actividades para todas las edades, y te aseguramos que no te arrepentirás de visitarla en una de sus épocas de máximo esplendor: la Semana Santa.