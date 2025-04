Las cofradías respiran de cara al Miércoles Santo en Madrid: esta es la previsión de la AEMET

Este miércoles 16 de abril, Miércoles Santo, están programadas dos procesiones por las calles de Madrid. La primera de ellas es la del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza, con inicio y final en la Parroquia de Santiago y que pondrá pie en la calle sobre las 19:45 horas de la tarde.

Apenas un rato después, a las 20:15 horas, hará lo propio la de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, en este caso desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo. Todo parece apuntar a que ambas podrán celebrarse sin ningún tipo de problema, ya que la previsión meteorológica para este día ha mejorado, augurando una tarde tranquila para la consecución de los festejos religiosos.

Previsión de la AEMET para este Miércoles Santo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya advirtió el lunes de "probables chubascos aislados y tormentas" para el día señalado en la Comunidad de Madrid. Su última previsión es algo más liviana, pronosticando que a partir de las 18 horas de la tarde los cielos se despejarán y dejarán, incluso, que los rayos de sol se cuelen en la urbe.

Las horas más complicadas del día serán las primeras de la tarde, con vientos de hasta 20 kilómetros por hora y precipitaciones fuertes en la capital. No obstante, si las previsiones no yerran, a la hora en la que la procesión del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza inicia su marcha la lluvia debería haber cesado definitivamente.

Temperaturas estables

Las temperaturas en Madrid seguirán la tónica de los últimos días, con mínimas de cinco grados centígrados -- algo bajas para las fechas en la que nos encontramos -- y máximas que no sobrepasarán los trece grados. No será hasta el jueves cuando los madrileños experimentan un incremento en las mismas, con mínimas que no bajarán de los siete grados y máximas que llegarán a los diecisiete.