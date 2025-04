La lluvia desluce el Martes Santo en Madrid: AEMET lanza su pronóstico para hoy

El ánimo familiar y la elegancia de la Semana Santa ya invade las calles de toda la Península Ibérica. Una conmemoración religiosa y festiva en el que el tiempo no respetará las imponentes procesiones. Se trata, de nuevo, de una oleada de borrascas que atiende al pronóstico habitual para el mes de abril.

Madrid vivirá esas consecuencias climáticas, y de cara a este Martes Santo, la región deberá resistir el peor episodio de lluvias de la Semana Santa junto a este Viernes Santo. Un regreso de la inestabilidad que oscurecerá los cielos, producirá lluvias intensas en poco tiempo y generará una sensación térmica invernal que obligara a llevar abrigo a todos los que quieran disfrutar de esta celebración semanal.

El Martes Santo no se libra de las lluvias en Madrid

Con numerosas alertas amarillas activas a lo largo de todo el territorio nacional, Madrid contará con "cielos nublados acompañados de chubascos y tormentas" según ha confirmado la AEMET en su cuenta de X.

La realidad es que este martes 15 de abril concentrará fuertes e intensas lluvias en dos de los tres tramos horarios sometidos a análisis. Durante las 18:00 o 19:00, se espera que las precipitaciones desaparezcan de la capital, dejando un acumulado de 4.1 mm. El viento correrá a la velocidad más alta de la semana, con 20 km/h, mientras que la cota de nieve se sitúa en unos bruscos 1200 metros.

En cuanto a las temperaturas, siguen bajando poco a poco, hasta llegar a medias invernales con 13º de máxima y 8º de mínima. Durante la tarde-noche, la sensación térmica será de 4º y la humedad oscilará entre 50% y 60% durante todo el día.

¿Corren riesgo los eventos preparados para este Martes Santo?

Entre las 21 procesiones que recorrerán las calles de la Comunidad de Madrid, no se espera ninguna salida para este Martes Santo. De esta forma, no habrá riesgo de anulaciones y las lluvias no impedirán el itinerario de ninguna Cofradía o Hermandad.