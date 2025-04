Continúa la alerta amarilla este martes en Madrid: estos son los parques con zonas balizadas

El mal tiempo sigue acompañando la Semana Santa en la capital. Los "cielos nubosos con chubascos y tormentas" son protagonistas un día más en la ciudad. Por su parte, las temperaturas descienden notablemente en la jornada de hoy, especialmente en la Sierra de Madrid.

Esté previsto que este martes se posicione como la jornada más lluviosa de la semana junto a la del Viernes Santo, con cielos oscuros e inestabilidad que traerá lluvia intermitente a la capital hasta las 19 horas de la tarde, momento en el que el clima dará una tregua. Los vientos, que alcanzarán los veinte kilómetros por hora en la jornada de hoy, preocupan a las autoridades madrileñas, que han activado el protocolo correspondiente a la alerta amarilla.

Nueve parques con zonas balizadas

Tal y como lleva ocurriendo desde el pasado domingo, el Ayuntamiento de Madrid ha respondido a este pronóstico meteorológico con zonas balizadas en el Retiro y otros ocho parques de la urbe. Las condiciones adversas provocaron que la AEMET activase la alerta a las 3 de la mañana, prolongándola hasta la próxima medianoche.

Además del Retiro, los parques afectados son el Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta de Torre Arias, Quinta de los Molinos, Rosaleda del Parque del Oeste y Quinta de Fuente del Berro.

La lluvia continuará el miércoles

La AEMET ya advirtió el lunes de "probables chubascos aislados y tormentas" para el día señalado en la Comunidad de Madrid. Su última previsión es algo más liviana, pronosticando que a partir de las 18 horas de la tarde los cielos se despejarán y dejarán, incluso, que los rayos de sol se cuelen en la urbe.

Las temperaturas en la capital seguirán la tónica de los últimos días, con mínimas de cinco grados centígrados -- algo bajas para las fechas en la que nos encontramos -- y máximas que no sobrepasarán los trece grados. No será hasta el jueves cuando los madrileños experimentan un incremento en las mismas, con mínimas que no bajarán de los siete grados y máximas que llegarán a los diecisiete.