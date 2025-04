Mario Vargas Llosa decidió ser escritor en Madrid: una historia de amor y tinta

Era un enamorado de Madrid. Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) la pisó primera vez en 1958. Había obtenido una beca para cursar el doctorado en la Universidad Complutense, justo dos años antes de hacerse popular con La ciudad y los perros. Después llegaron La casa verde, Los cachorros, Día domingo... Un valiosa colección de títulos que, quizá, tal y como reconoció, jamás hubiera alumbrado si la capital no se hubiese cruzado en su camino: fue aquel agosto, en ella, cuando decidió dedicarse a la literatura. El universo que descubrió, salpicado de cafeterías y librerías, con el recuerdo de Pío Baroja y Pérez Galdós latente, le animó hacer de ésta su casa. Desde entonces, ha inspirado su obra literaria. La misma que, este lunes, ha escrito su línea final: el premio Nobel ha muerto en Perú a los 89 años tras una larga enfermedad. Y Madrid le llora.

"Con profundo dolor hacemos público que nuestro padre ha fallecido hoy, rodeado de su familia y en paz. Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá", han anunciado sus hijos en un comunicado. Por el momento, no tendrá lugar ninguna ceremonia pública: "Confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia, en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados".

Mario Vargas Llosa recibe el Xlll Premio Internacional Menéndez Pelayo. / ESTEBAN COBO

El mayor homenaje que Vargas Llosa pudo hacerle a Madrid era, precisamente, su vida aquí. En ella no sólo levantó un hogar, también la paseó, la fotografió, la exprimió. Adoraba caminar por el templo de Debod, en el parque del Oeste. Desde aquí, observaba una de sus panorámicas favoritas: la sierra de Guadarrama. Su amor fue creciendo poco a poco, hasta el punto de regresar a ella tras un periplo por Francia. País en el que terminó de escribir su primera novela y donde conoció a Carlos Barral, director de la editorial Seix Barral. La ciudad y los perros fue su primer éxito. Gracias a Carmen Balcells, empezó a ganar autonomía como agente literario. De hecho, fue ella la que le animó a dedicarse a la literatura en cuerpo y alma.

En plena vorágine literaria, obtuvo el doctorado en Filología Románica por la Complutense gracias a una tesis sobre Gabriel García Márquez. Un reconocimiento que no recogió hasta 2016: fueron necesarios 45 años para que el escritor recogiera el título. "Durante mucho tiempo lo busqué, pensando que se había estraviado", dijo en el acto celebrado en El Escorial. Durante su etapa de estudiante, vivió "muy cerrado en sí mismo e incomunicado por la censura", aunque reconoció que "Madrid es una ciudad en la que nadie se siente extranjero".

Mario Vargas Llosa, en un acto organizado por el 40 aniversario de 'La ciudad y los perros'. / DAVID CASTRO

En 2015, además, recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid con una petición: seguir haciendo de Madrid una ciudad "libre, cultura, democrática y abierta". Durante la velada, destacó la evolución que ésta había protagonizado en pocas décadas, subrayando su vocación cosmopolita e internacional: "Cuando llegué era pequeñita, provinciana, cerrada sobre sí misma, muy cortada del mundo dese el punto de vista informativo y cultural, ha cambiado de manera extraordinaria".

Pasión por el fútbol

Conocida es su gran pasión por el fútbol, especialmente por el Real Madrid. Tal era su devoción que llegó a ejercer como periodista deportivo durante el Mundial de España 1992. Dos años después, se incorporó a la Real Academia Española, época en la que también recibió el premio Miguel de Cervantes. "Cuando comienzo una novela, la experiencia no me sirve de nada. Llevo años escribiendo y nada de eso me da una mayor seguridad. Los temores y las inseguridades son los mismos. Como las ilusiones", contó Vargas Llosa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en una entrevista publicada el 15 de mayo de 2023.

Pasada la tormenta de su vida privada y su ingreso en la Academia francesa, el Nobel ofreció algunas reflexiones en torno a los dos grandes temas de su vida, la literatura y la política: "Creo sinceramente que la literatura es la garantía de la democracia. La libertad está en los libros, en todos, incluso en aquellos que hablan contra la libertad. Lo que da a un país una elección a favor de ella son los libros. Por ejemplo, en Francia. Acabo de pasar dos semanas en ese país y me ha conmovido que haya tantas librerías y tantos lectores. Sigue siendo un ejemplo en ese sentido y en muchos otros".

Debutó en el teatro

Tampoco se le resistió en teatro. El 9 de septiembre de 1982 debutó en el Reina Sofía con La señorita Tacna, protagonizada por Julieta Serrano y Daniel Dicenta. Por aquel entonces, ya gozaba de un estatus literario. Pero amaba los retos, así que se lanzó al vacío: trabajó con Enma Suárez, Pepe Sancho, José Sacristán, Juan Echanove, Antonio Banderas... Y una Aitana Sánchez-Gijón que sólo tuvo palabras de agradecimiento cuando se le preguntó al respecto con motivo de su Goya de Honor: “Tuve el privilegio de conocer su universo creativo. Me enseñó a enamorarme de las cosas”.

Mario Vargas Llosa y Aitna Sánchez, en 'Los cuentos de la peste'. / CEDIDA

Dado su inagotable compromiso con la cultura, el Ayuntamiento le reconoció su trayectoria poniendo su nombre a la Biblioteca municipal siutada en el Centro Polivalente Barceló. "Mario ha vivido en nuestra ciudad más de mil y una noches. Y en algunas de ellas ha estrenado su teatro asomándose a los balcones del templo escénico en activo más antiguo del mundo, el Español", subrayó Ana Botella, alcaldesa. Asimismo, en 2022, el Teatro Real le nombró Patrono de Honor durante un almuerzo presidido por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Caprichos gastronómicos

Una de sus últimas apariciones en Madrid tuvo lugar en julio de 2024, cuando acudió a la presentación del nuevo libro de Verónica Ramírez. Estaba serio, con dificultades para caminar. Poco antes, con gorra y ropa deportiva, se le vio caminando por el centro. Apenas intercambió palabras, manteniendo en secreto su estado de salud. Aprovechó la ocasión para visitar El Landó, mítico restaurante del centro especializado en comida española. "Un verdadero honor recibir a un ilustre de la literatura", escribió su dueño en Instagram.

No fue el único capricho gastronómico del escritor: siempre que pisaba Madrid, le gustaba visitar algunos de los establecimiento del momento. Entre ellos, Charrúa (Conde de Xiquena, 4), Saddle (Amador de los Ríos, 6), Horcher (Alfonso XII, 6), Asador Caracoles (Luis Cervera Vera, 10)...