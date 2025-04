AMYTS denuncia la situación de la atención primaria en Madrid: faltan 417 médicos de familia y 139 pediatras

Hasta 194 centros de salud de la Comunidad de Madrid se encuentran con plantillas médicas incompletas desde al menos hace dos meses, según denuncian la plataforma Atención Primaria Se Mueve (APSe Mueve) y el sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS). Se trata del 72,7% de los 267 centros que hay en la región. Estas dos organizaciones cifran en un 11% el número de plazas de médicos de familia sin cubrir, una cifra que llega al 14,5% en el caso de los pediatras.

Los datos los recogieron APSe Mueve y AMYTS entre los pasados 10 y el 16 de marzo en el 100% de los centros de atención primaria de la Comunidad. En concreto, son 417 las plazas de médicos de familia que se encuentran sin cubrir desde al menos hace dos meses en relación con las 3.812 que contempla el sistema sanitario madrileño. Un total de 219 de ellas responden a ausencias de larga duración y hasta 167 directamente por estar vacantes, es decir, por no tener un profesional asignado. Las 31 restantes obedecen a horas de reducciones de jornada sin cubrir.

En el caso de los pediatras, la cantidad de plazas pendientes de ser cubiertas en este momento son, según este recuento, de 139 sobre el total de 963 previstos. De ellas 71 son por ausencias de más de dos meses y hasta 64 por la inexistencia de un pediatra titular. Cuatro más lo son por reducciones de jornada no cubiertas.

"A ello debemos sumar las ausencias previstas o imprevistas legalmente establecidas por permisos, formación o ausencias sobrevenidas por enfermedad propia o de familiares", ha señalado en la presentación del informe Isabel Vázquez, presidenta de Atención Primaria, quien ha cifrado en más de 764.000 el número de pacientes que a día de hoy "no tienen seguimiento por un médico de familia o pediatra con la calidad que les debe ofrecer la atención primaria, porque su médico no está de forma prolongada o sencillamente no existe". Son 625.000 adultos y 139.000 niños, según la fotografía presentada por AMYTS.

Desde la Consejería de Sanidad se argumenta que el documento "no responde a la realidad de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid". Fuentes del departamento que dirige Fátima Matute mantienen que la situación "ha cambiado radicalmente en los dos últimos años", con un incremento de los recursos humanos en el primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña del 7% y, en concreto del 4% en medicina de familia. Además, aseguran, ha bajado un 4,6% el número de plazas sin cubrir.

Centros críticos

El informe presentado hoy también denuncia un aumento de los llamados "centros críticos", aquellos en los que la falta de profesionales supera el 20% de profesionales. En total se han identificado 81 centros de salud en pediatría y 42 centros de salud en medicina de familia, frente a los 22 reconocidos el año pasado. "De los 22 centros de difícil cobertura identificados como tales el pasado año, en todos se ha mejorado la cobertura estable", se desmiente desde la Comunidad, un dato que desde AMYTS aseguran que responde a que la Consejería ha elevado del 20% al 30% el porcentaje de plantilla descubierta para considerarlo centro crítico.

"Todos los usuarios de la sanidad pública son atendidos en su centro de salud", mantiene la Consejería en un comunicado. "En cuanto a las agendas de medicina de familia y pediatría diariamente se ofertan 3.600 y 900 respectivamente". Además, se alude a las medidas retributivas adoptadas para tratar de paliar la situación. "Madrid es la única comunidad que retribuye a los médicos con 500 euros por ser categoría deficitaria, además de los distintos complementos que ofrece en función del horario y situación del centro (500 por ser críticos, 450 por turno de tarde o 310 por estar en el entorno rural)", se especifica.

Frente a ello AMYTS, ha señalado la cantidad de horas realizadas a lo largo de 2024 con arreglo a los módulos de absorción, un mecanismo acordado tras las huelgas de médicos de atención primaria de los años 2022 y 2023. Esta suerte de horas extras sumaron el año pasado 382.569 horas en el caso de medicina de familia y 56.743 en pediatría. Según el sindicato médico, hubieran hecho falta 272 médicos de familia y 57 pediatras para cubrir esas horas. "¿Hasta cuándo piensa mantener esta sobrecarga sobre las plantillas actuales y seguir sin dimensionarlas adecuadamente la Comunidad de Madrid?", se ha preguntado Mar Noguerol, portavoz de APSe Mueve antes de demandar una oferta pública de empleo abierta a médicos de toda España.