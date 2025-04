'El fantasma de la ópera' se despide de Madrid y continúa su gira triunfal por España

El fantasma de la ópera cierra su etapa en Madrid, el próximo domingo 20 de abril, y emprenderá una esperada gira por más de 20 ciudades españolas que se extenderá hasta principios de 2027. Este tour marca un hito, ya que es la primera vez que el icónico espectáculo se presenta en español y recorre nuestro país después de dos temporadas de éxito rotundo tanto de crítica como de público. Con más de 300.000 espectadores cautivados ante su magia en la capital esta producción musical se consolida como una de los mayores referentes del entretenimiento mundial.

El fantasma de la ópera. / Cedida

Este renombrado musical con libreto y letras de Andrew Lloyd Webber, Richard Stilgoe y Charles Hart, y música compuesta por Andrew Lloyd Webber está inspirado en la famosa novela de Gastón Leroux, este espectáculo fue creado por Lloyd Webber en 1985. Desde su debut, El fantasma de la ópera ha logrado un rotundo éxito a nivel mundial, convirtiéndose en el segundo musical más vendido de todos los tiempos y cautivando a más de 160 millones de espectadores en 35 países diferentes. En 1988 se estrenó en Broadway, donde ha finalizado representaciones recientemente, estos más de 30 años y las más de 13 000 funciones le han otorgado el honor y el privilegio de ser el musical con más permanencia en la historia de la avenida neoyorquina.

"Es una de las licencias más importantes, quizás la más relevante a nivel mundial, que lleva funcionando con éxito durante 35 años y la oportunidad de crear una nueva puesta en escena fue algo completamente innovador para el teatro musical en general, abriendo nuevas posibilidades y enfoques en la manera de presentar este icónico espectáculo. Entonces, creamos mucha expectación y el público estaba ansioso por vernos", explica Silvia Montesinos, directora asociada y adaptación de texto y letras. Actualmente, ocupa el tercer lugar en la lista de los espectáculos con mayor permanencia en el West End, superado únicamente por La ratonera y Los miserables.

El fantasma de la ópera. / Cedida

Tras dos temporadas de rotundo éxito de crítica y público en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, donde se estrenó a finales de septiembre de 2023 y entre ellas una visita al Teatro Arriaga de Bilbao, este musical galardonado con más de 70 premios de teatro, incluyendo 7 premios Tony y 4 Olivier Awards, inicia gira española en 2025. Un total de 29 actores forman el elenco, 23 de ellos en escena, 4 swings -actores que no están escena y están preparadas para salir si aalguien pasa algo- y 2 ataques. Durante las próximas funciones apenas habrá cambios, según adelanta la máxima responsable que espera que con las canciones emblemáticas Music of the Night y We've Seen You Work So Hard Here Again, -que es la canción que canta Cristina en el cementerio-, "el público conecte y se emotive".

También, la directora del musical destaca que, a diferencia de la versión original, su enfoque se centra en hacer la historia "más cercana y emocional", permitiendo que el público se identifique con los personajes y siga su viaje de manera íntima, como si estuviera viendo una película. Además, subraya que la escenografía, aunque aparentemente sencilla, es compleja y resuelve perfectamente las escenas, lo que ha sido muy elogiado. Incluso, lo que realmente diferencia esta versión es esa cercanía con los personajes y la estética general, junto con la calidad de los artistas en el escenario.

Escenografía en cada teatro, un ensamblaje armonioso

Federico Belone, director de la función, también es el diseñador de la escenografía, "lo que beneficia enormemente al espectáculo. Al ser la misma persona, cada detalle del escenario está diseñado para funcionar perfectamente con la dirección, creando una experiencia coherente desde el principio", subraya. Esto permite que las transiciones entre escenas y los elementos del escenario sean funcionales y eficaces. Aunque la escenografía es compleja y requiere muchos elementos, "Belone planeó todo meticulosamente para que todo encajara como un puzzle perfecto", añade Montesinos.

Erik, el fantasma "tóxico e inseguro"

El personaje del fantasma "aunque es fuerte y seguro, se ha querido resaltar su vulnerabilidad". Al quitarse la máscara, el fantasma se muestra como un ser desprotegido e inseguro, cuya fortaleza depende solamente de su máscara. El personaje ha sido maltratado por la sociedad y, al crearse una nueva identidad, trata de destacar lo mejor de sí mismo: su inteligencia y atractivo. Sin embargo, al despojarse de su fachada, se revela su verdadera inseguridad, sostiene Montesinos. El objetivo es que el público siga al fantasma, reflexione sobre su toxicidad y se cuestione por qué, a pesar de su comportamiento destructivo, sienten simpatía por el protagonista.

El fantasma de la ópera. / Cedida

Como curiosidad, Gerónimo Rauch, quien interpreta al fantasma titular, tiene una experiencia especial al regresar al personaje, ya que lo había interpretado previamente en Londres, pero en una etapa distinta de su vida. Para él, ha sido un proceso muy enriquecedor, redescubriendo al personaje desde una nueva perspectiva y creación, algo que no había podido hacer en sus primeras representaciones. Además, el elenco cuenta con alternantes como Manuel Pilas, quien también interpreta al fantasma. Aunque ambos siguen el mismo guion y movimientos escénicos, cada uno aporta su propia interpretación del personaje, permitiendo que el fantasma tenga matices únicos según el actor que lo interprete en cada función.

Próximas funciones en 2025