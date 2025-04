Bernabéu, crónica de un desconcierto: protestas, juicios y cancelaciones ponen contra la pared a la que aspira a ser la gran sede de eventos de Madrid

Lo de Aitana podría ser la estocada fatal, la que termine de derribar al gigante con pies de barro de los macroeventos en el Bernabéu. Concebido como gran apuesta de Florentino Pérez y de la administración madrileña para atraer a la capital a los artistas y espectáculos más granados del panorama internacional, el proyecto nació herido de muerte. Sin una insonorización a la altura de las circunstancias y sin haber anticipado la intensa respuesta vecinal, el ambicioso plan de convertir al feudo blanco en la gran sede de eventos de la capital pende de un hilo. O de tres, más bien: el vecinal, el judicial y el político.

La cantante catalana era la última que se resistía a dar portazo al Bernabéu. Hasta este lunes, cuando, siguiendo la estela de Dellafuente, el primero en tomar poner pies en polvorosa, y de Lola Índigo, Aitana anunció que cancelaba las dos fechas en el estadio de la Castellana para trasladarse al Riyahd Air Metropolitano. "Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración", rezaba el comunicado lanzado por el Real Madrid al hilo de este cambio de planes. Sin embargo, el horizonte arroja más sombras que luces sobre el Bernabéu y sus posibilidades de recuperar la posición preponderante.

En los últimos meses, desde que la directiva del club anunciase la paralización indefinida de eventos y conciertos por la creciente presión vecinal contra los ruidos, el Atlético de Madrid ha ocupado el enorme vacío dejado. Tomando el testigo de su eterno rival futbolístico, el club colchonero ha cerrado ya toda una serie de shows de primer nivel para los meses venideros, empezando por Ed Sheeran el 31 de mayo. Le seguirán en junio Natos y Waor, Lola Índigo, Dellafuente e Imagine Dragons; y en julio Iron Maiden, AC/DC y el grupo de K-Pop Stray Kids, a los que esta semana se ha sumado Aitana, que no caerá en el doble toque, pero sí tocará dos veces.

Más allá de la lluvia de millones que ambas directivas desean para sí, la suspensión de los conciertos en el Bernabéu representa una cuestión política de primer orden para las dos administraciones madrileñas. Tanto desde Cibeles como desde Sol ven en el feudo blanco, ubicado en pleno centro de la capital - en una de las zonas más económicamente pujantes y mejor interconectadas de la ciudad-, una de las grandes bazas de su estrategia turística para la región, basada en atraer eso que denominan como "turismo de calidad". Es decir, visitantes pudientes que gasten cuanto más dinero mejor. Por ello, el fuero de juego actual es percibido en ambas esferas como un revés para la imagen y proyección internacional de la urbe.

Ayuso y Almeida abogan por un regreso improbable

Ni su amor por los colores rojiblancos ni el constante reproche vecinal han hecho desistir al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de su defensa de la importancia estratégica del templo madridista, que ha vuelto a quedar patente este semana. Primero con el "se puede solucionar" que trasladó a Aitana tras conocer su decisión y después con sus declaraciones subrayando que "el Bernabéu es necesario para la ciudad de Madrid", pues sin él no habrían llegado a la capital artistas como Taylor Swift o Karol G, ni eventos como el futuro partido de la NFL. Por ello, Almeida confía en poder encontrar una solución , "entre Ayuntamiento y Real Madrid, junto con los vecinos", aunque descarta la posibilidad de una exención total de los límites sonoros municipales para permitir conciertos en el estadio.

Un mensaje muy parecido, por no decir casi idéntico, al lanzado esta semana por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, aseguró este miércoles en rueda de prensa que espera el Bernabéu pueda estar "cuanto antes" disponible de nuevo para celebrar grandes conciertos, siempre y cuando sea "compatible" con el descanso vecinal. Reforzando la importancia turística del estadio, García defendió que este tipo de eventos tienen "un impacto muy positivo" en la región, ejerciendo como "dinamizadores" económicos; aunque, eso sí, matizó el número dos del Ejecutivo de Ayuso, los problemas relacionados con el ruido competen "al propio club y al Ayuntamiento". Una aseveración relativa, en tanto que es a la Comunidad de Madrid a la que corresponde dar la autorización para la celebración de esta serie de eventos.

García confirmó que estos permisos se habían venido concediendo hasta ahora y se mostró abierto a seguir concediéndolos a un recinto que considera "un referente" para la celebración de partidos de fútbol pero también de otros eventos. Entretanto, se exploran otras vías. "Desde la Comunidad de Madrid, conscientes de la importancia de mantener el liderazgo en este tipo de eventos, apostamos por la responsabilidad, la accesibilidad y el respeto a los ciudadanos. En este sentido, nuestro objetivo es distribuir y ampliar estos eventos por toda la región, aprovechando la variedad de espacios adecuados para su celebración", trasladan fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

En ese sentido, y aparte del estadio Metropolitano, se abren varias opciones, ninguna de ellas igual en aforo al Santiago Bernabéu y todas ellas a largo plazo. Recientemente el Gobierno regional anunció una inversión de 40 millones de euros para la reforma integral de la plaza de toros de Las Ventas. En el pasado se planteó una remodelación para adaptarla a la celebración de eventos más alla de los taurinos, pero se desechó porque pasaba por una reducción considerable del aforo, actualmente de unas 25.000 personas. Lo que ahora se ha puesto en marcha de cara al centenario de la plaza, en 2031, es una intervención en los elementos estructurales para garantizar las condiciones de seguridad en un edificio centenario y declarado Bien de Interés Cultural. Con la tauromaquia defendida a ultranza como elemento de identidad cultural por parte del Ejecutivo de Ayuso, se insiste en que la celebración de corridas de toros seguirá siendo la actividad central del coso, con el mantenimiento del aforo, pero no se descarta que pueda acoger conciertos, siempre que no interfieran en el calendario taurino.

Está también el estadio del Rayo Vallecano, propiedad igualmente de la Comunidad de Madrid. Las obras de remodelación se iniciaron hace unas semanas y para una segunda fase, ya en la siguiente legislatura, se prevén trabajos más ambiciosos que permitan la ampliación de su capacidad, actualmente en algo más de 14.000 espectadores, la incorporación de zonas de restauración y la celebración de conciertos y otras actividades culturales.

Y está por ver qué sucederá con el Centro Acuático, instalación proyectada para las fallidas candidaturas olímpicas de la capital y que quedó a medias. El Atlético de Madrid presentó hace un par de meses al Ayuntamiento un proyecto para revitalizarlo de la mano con Live Nation, la mayor promotora musical del mundo. Cibeles aún lo está estudiando.

Desde la oposición municipal, Reyes Maroto, portavoz del PSOE-M, califica la gestión de todo este asunto ha sido una "chapuza" del Gobierno de Almeida que perjudica tanto a los vecinos, como al estadio como a la reputación de la ciudad. Pese a considerar que los conciertos "nunca deberían haberse programado" por ser "incompatibles" con la normativa de ruido, la líder socialista conmina a Almeida a "solucionar este problema" por "todo lo que aporta a la ciudad" el Bernabéu. Una postura muy parecida a la de Más Madrid, cuya portavoz, Rita Maestre, subrayó esta semana que "esos conciertos nunca debieron haberse programado" y que es responsabilidad del regidor popular "solucionar este conflicto", el cual no puede resolverse solo desprogramando los eventos pendientes, pues el problema de fondo "sigue estando ahí".

Dos obstáculos judiciales, uno técnico y un problema común

Entre el deseo de los dos líderes madrileños, así como del propio Florentino, y su ejecución, se interponen dos grandes obstáculos: por un lado, los dos frentes judiciales que permanecen abiertos y, por otro, la casi irresoluble dificultad técnica de insonorizar el estadio. De los dos procesos a los que se enfrenta el Real Madrid, el que más perjudica a sus intereses es la denuncia por un posible delito medioambiental, presentada de forma paralela por dos asociaciones vecinales distintas. La jueza ha exonerado al Ayuntamiento y su alcalde de la responsabilidad, mientras que desde el club han señalado como culpables últimos a los promotores de los eventos que excedieron los límites de decibelios, quienes han sido citados para declarar recientemente.

En paralelo al caso principal, unos y otros vecinos alegan también que el estadio carece de la licencia necesaria "para cualquier tipo de uso, no solo la celebración de conciertos, sino también para la celebración de eventos deportivos". Cuestión que el Ayuntamiento ha negado en reiteradas ocasiones, pero que la magistrada está investigando también. Por otro lado, el año pasado otra jueza primero anuló la autorización para construir dos nuevos aparcamientos subterráneos en los aledaños del estadio y, unos meses después, ordenó paralizar las obras, dando al traste con otro proyecto impulsado conjuntamente por el Madrid y el Consistorio.

El otro gran problema es, en el fondo, el quid de toda la cuestión: el ruido. Pese a que tanto Almeida como el propio Madrid han manifestado su voluntad de ejecutar nuevas obras para insonorizar el estadio, lo cierto es que no es una tarea nada fácil. Por no decir casi imposible. El club blanco ya intentó el pasado verano un plan de choque que incluía instalar pantallas acústicas, reducir la potencia de los altavoces y limitar los horarios. Nada de eso, no obstante, fue suficiente. Ahora, muchos millones de euros después, las perspectivas no son mucho más halagüeñas. Jesús San Vicente, arquitecto y miembro de la Junta de Representantes del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), lo resumía en un reportaje publicado por este periódico hace un año: "Es obvio que un estadio de fútbol no puede estar herméticamente cerrado", explicaba. Se trata de "un espacio abierto, [...] lo que produce, y va a seguir produciendo, que el sonido salga por los laterales de las fachadas. La cubierta protege de la lluvia. Sería imposible insonorizarlo", sentenciaba este experto.

El caso del Bernabéu es el máximo exponente de un problema cada vez más acuciante, como son los conflictos entre ciudadanos y espacios de eventos que han aflorado por distintos enclaves de la capital. Hay guerra vecinal abierta contra el recinto del MadCool en Getafe y Villaverde, cuyos residentes temen que acabe convirtiéndose en el gran 'eventódromo' madrileño y han llevaod ante la Justicia lo ocurrido en la polémica edición de 2023. También en Ifema, primero por los espectáculos al aire libre, que acaban de ser cancelados para lo que resta del año, y ahora por el futuro circuito de F1, que excederá por mucho los límites legales de ruido. Los convencinos del Movistar Arena, antiguo Wizink, también se han quejado en más de una ocasión por la constante acumulación de gente; así como los de la Caja Mágica y el Tierno Galván, cuyo aforo para eventos privados acaba de ser ampliado por el Consistorio.