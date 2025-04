Vecinos de Montecarmelo se encaraman y encadenan a los árboles para evitar un nuevo intento de talarlos

Vecinos del barrio de Montecarmelo han protagonizado este viernes por la mañana un nuevo intento de impedir las talas de árboles en la parcela donde el Ayuntamiento de Madrid pretende construir un cantón de limpieza. Algunos manifestantes han llegado a encadenarse y subirse a los árboles para evitar estas actuaciones, según ha informado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Las protestas han escalado tras el inicio de los trabajos el pasado miércoles, cuando operarios comenzaron a trasplantar árboles en la zona. Según explicaron entonces desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad estas labores no implican el comienzo inmediato de las obras, ya que el proyecto definitivo no estará listo hasta finales de este año. Sin embargo, los vecinos temen las consecuencias de un proyecto que consideran perjudicial para el barrio.

Estamos defendiendo un tesoro de Madrid y un patrimonio de todos los madrileños. Aquí pretenden poner una central de camiones y trasvase de basura, no solamente entre colegios, sino también al lado de viviendas y afectando a todos los ciudadanos que estén interesados en defender un bien común", ha lamentado desde los terrenos María, portavoz de la asociación vecinal del barrio.

Intervención policial

La tensión en el lugar ha llevado a la intervención de 16 agentes y un furgón policial, tras el acto de desobediencia de una vecina que se subió a un árbol y otro vecino que se encadenó para impedir el trasplante. Preguntado sobre lo ocurrido esta mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha replicado, dirigiéndose a los manifestantes, que "por la vía de la fuerza no se consigue nada".

Según el regidor madrileño, los vecinos "saben que nuestra predisposición al diálogo está ahí, pero entendemos que nosotros tenemos la legitimidad para poder hacer actuaciones en ese solar en relación con lo que es el trasplante de árboles, que se tienen que hacer, precisamente, en este momento del año”. Almeida entiende las quejas vecinales, pero considera que protestas de este tipo "no son razonable ni admisibles".

Asimismo, el alcalde ha vuelto a recordar que los trabajos actuales se limitan al trasplante de árboles, realizado en la época óptima según los técnicos de Medio Ambiente, y ha insistido en que las obras del cantón no han comenzado. “El proyecto todavía no está redactado, estamos a tiempo de llegar a ese acuerdo, pero conductas de este tipo” no son “el medio más adecuado para poder llegar a ese acuerdo”, ha insistido Almeida.