Estos son los supermercados que abren en Madrid este Jueves y Viernes Santo

Este viernes arranca la Semana Santa en Madrid con la celebración del Viernes de Dolores. Los días más esperados por la comunidad católica de la capital comienzan 'pasados por agua', con una borrasca Olivier que ha dejado atrás los apacibles días primaverales que la ciudad ha vivido en las últimas semanas. No obstante, se espera que la situación mejore para los días grandes de la festividad religiosa: Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección.

Desde este viernes hasta el próximo Domingo de Resurrección más de una veintena de procesiones recorrerán Madrid. De todas ellas, prácticamente la mitad pasarán por la Puerta del Sol, que se convertirá en el epicentro de la Semana Santa en la capital un año más. Miles de madrileños salen este fin de semana de vacaciones. Otros, con menos suerte, se quedan estos días en la ribera del Manzanares. Muchos de ellos se preguntan a estas horas en qué supermercados podrán hacer la compra la semana que viene, ya que la festividad del Jueves Santo y Viernes Santo provoca que algunos de ellos echen el cierre antes de tiempo.

Supermercados abiertos en Madrid en Jueves y Viernes Santo

El Jueves Santo Mercadona cerrará buena parte de sus centros a mediodía, tal y como ocurre el día de Nochebuena. No pasará así en la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde este día no es festivo. El Viernes Santo, no obstante, echará el cerrojo de todos sus establecimientos a lo largo y ancho del país, con algunas excepciones enclavadas en sitios de claro interés turístico.

En cuanto Carrefour, la cadena de supermercados francesa suele mantener sus horarios habitual en los días festivos. La Semana Santa no será una excepción, por lo que prácticamente todos sus locales abren en España ambos días festivos. Lo mismo ocurre con Lidl, que acostumbra a seguir su horario de 9 horas de la mañana a 22 horas de la noche independientemente de la festividad que se esté celebrando. Alcampo tampoco variará sus horas de apertura y cierre como norma general, aunque en algunas localidades podrían darse cambios. Los supermercados Día también mantienen su rutina habitual.

Aldi también abre toda la Semana Santa, pero en horario de mañana en la mayoría de sus tiendas. Eroski seguirá esta misma política, dando descanso a sus trabajadores las tardes de Jueves y Viernes Santo.