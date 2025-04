Qué hacer en Madrid esta semana: la instalación sonora de Tarek Ataoui en el Thyssen, danza para niños en Conde Duque, Les Arts Florissants en El Escorial...

Con más de 26 películas, entre largos, cortos y documentales, es cuanto menos curioso que toda la fama de Wojciech Jerzy Has se daba únicamente a dos de sus títulos: El manuscrito encontrado en Zaragoza, la adaptación que el director polaco estrenó en 1964 de la novela homónima de su paisano Jan Potocki; y El sanatorio de la clepsidra, con la que consiguió el Premio del Jurado del Festival de Cannes de 1973. Con motivo del centenario de su nacimiento, el Cine Doré acoge desde estos días Entre la vigilia y el sueño, una retrospectiva consagrada a un cineasta que inspiró a figuras como Buñuel o Scorsese, y que, aun siendo considerado como uno de los mejores adaptadores de obra literaria de todos los tiempos, su obra ha pasado desapercibida a lo largo de los años no solo para el público medio, sino también para gran parte del aficionado. El programa, que se extenderá durante los meses de abril y mayo, se compone de catorce largometrajes, entre los que se encuentran El nudo corredizo, One Room Tenants, Farewells, Goodbye to the Past, Un Uneventuful Story y, cómo no, El manuscrito.