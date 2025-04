La 'vendetta' de Leire Martínez tras la patada de La Oreja de Van Gogh: "Fui parte del grupo hasta que me hicieron asalariada"

La patada que Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes y Haritz Garde propinaron a Leire Martínez (Rentería, 1979) les pasará factura. Prescindir de quien que les salvó tras la huida de Amaia Montero resulta, cuanto menos, y tras 17 años, discutible. Sobre todo, de confirmarse, si lo han hecho para resucitar a quien ya les puso la soga en el cuello. La Oreja de Van Gogh murió aquel 14 de octubre en el que emitieron su polémico comunicado. No porque dejen la música, sino porque continúan a toda costa, sin miramientos, con el foco puesto en sus intereses. Poco les valió que a Leire le partieran la cara con tantas comparaciones y críticas. Jamás la defendieron, nunca le dieron su lugar. Este viernes, ha iniciado su vendetta: se reivindica en Mi nombre, su debut en solitario.

“Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero sólo dame tiempo para demostrar que nunca fui tuya, búscate a una que me sustituya”, canta. Puntito en la boca. Y sigue: “Dónde firmo para que te cobren las mentiras que tan bien escondes, pero que te volverán gritando mi nombre”. La salida de Leire les ha dejado un roto que ni siquiera Amaia podrá coser. Al tiempo. Lanzará su primer álbum a finales de año, tiene tela que cortar.

Leire Martínez, fotografiada en la sede de Sony en Madrid. / ALBA VIGARAY

P. No todo era tan bonito como parecía.

R. No, pero era un proceso interno y tratamos de proteger el proyecto. Hemos sido muy cuidadosos, debíamos serlo. Hay cosas que están por encima y, en eso, ojo, los cinco hemos estado a la altura. Siempre intentamos que no trascendieran determinadas cosas.

P. ¿Se ha sentido respetada?

R. A veces, sí. Y otras, no. Como en cualquier relación, supongo. Ya está. No hay que darle mayor importancia. También hay gente que no me ha respetado fuera del grupo. Entonces, ¿dónde pongo el foco? Incluso yo tampoco lo he hecho conmigo misma en ciertas épocas.

P. ¿Por qué no marcó los límites a tiempo?

R. No supe. Luego lo conseguí y, claro, cuando las cosas cambian… Siempre tuve clara la teoría, pero pasar a la acción cuesta. No soy la misma del principio, como ellos tampoco lo son. Y, por tanto, cuando la vida te pasa por encima, hay que tratar de recolocar las cosas. Y, a veces, es imposible.

P. ¿En qué momento se empezó a gestar su salida?

R. Internamente lo sabíamos antes de acabar la gira de festivales. La realidad es que ya ha terminado, el cuándo no importa. Es difícil entrar en determinados aspectos porque en esta historia ha habido muchos protagonistas. Y yo puedo hablar desde mi percepción, por lo que todo va estar sesgado por mi sentir. Si no mostramos el cuadro completo, no se va a entender. Y, quizá, no sea todo lo justo que debería ser.

P. Siempre ha hablado desde la generosidad.

R. Es lo más honesto, trato de ser coherente. El dolor ha existido, pero no quiero que se coma todo lo demás. Ha sido un viaje increíble.

No sé si me quería ir. Lo que tengo claro es que la Leire de hoy no quiere volver a determinados momentos

P. ¿Se quería ir?

R. En aquel momento, no lo sé. Lo que tengo claro es que la Leire de hoy no quiere volver a determinados momentos. Los he vivido y disfrutado. No es lo mejor que me ha podido pasar, obviamente. Sin embargo, ha ocurrido y estoy bien.

P. ¿Sabía que Xabi, Pablo, Haritz y Álvaro publicarían su comunicado el 14 de octubre?

R. Sí y no. Conocía su intención de hacerlo, pero desconocía que sería ese lunes. No me gustó, por eso no lo firmé.

P. “Queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”, escribieron. Daban a entender era una asalariada.

Lo único que te puedo decir es que me he sentido parte del grupo y,de repente, dejé de hacerlo.

P. Después de 17 años, ¿le parece justo que tuvieran que renovarle el contrato cada cierto tiempo?

R. No he sido asalariada siempre, fui parte del grupo hasta que ellos cambiaron las condiciones. Y eso fue mucho antes del comunicado.

P. ¿Le molestó que no diesen la cara cuando empezó a hablarse de un reencuentro con Amaia Montero?

R. Lo eché de menos.

Estoy tranquila porque lo intenté todo para salvar el proyecto. Eso no quiere decir que ellos no lo hicieran

P. ¿Cómo es subirse al escenario con esa sensación?

R. Lo haces por respeto al proyecto. Yo creía en él. El mayor tesoro de La Oreja de Van Gogh son sus canciones, más allá de los nombres propios. Lo que yo sentía cantándolas, cuidándolas y honrándolas, me parecía lo suficientemente importante como para seguir creyendo en él.

P. ¿No lucharon por salvar la banda?

R. Estoy tranquila porque lo intenté todo. Eso no quiere decir que ellos no lo hicieran.

P. ¿Siempre le hicieron partícipe en la toma de decisiones?

R. Sí. Hay cosas que no he hecho porque así lo decidí. Nadie me ha vetado o negado. Es verdad que, en un grupo ya creado, los roles están establecidos. Y eso lo limita todo.

P. ¿Siente suyas todas las canciones de La Oreja de Van Gogh?

R. Sí, nos pertenecen a Amaia y a mí. Son de todos. Y tanto ella como yo hemos formado parte del grupo. Y, sobre todo, son del público. No lo veo desde la diferenciación.

P. ¿Le hubiese gustado que la relación con Amaia fuera distinta?

R. Ha habido conductas que no lo han favorecido. Y no sólo estoy hablando de medios de comunicación, también de entornos cercanos. Bajo un titular parece que siempre tiene que haber ganadores y perdedores. Yo no lo concibo así.

No me sorprende el regreso de Amaia Montero al grupo, lo comprendo. Es más: me cuesta imaginar otras opciones, honestamente

P. Dicen que regresa a La Oreja de Van Gogh. ¿Le duele?

R. Me da igual, ya no es mi historia. No me sorprende la noticia, pero la comprendo. Es más: me cuesta imaginar otras opciones, honestamente.

P. ¿Cómo es su relación con ellos?

R. Nula, no la hay. Tal vez, en un futuro. O no. No lo sé.

P. Tiene previsto lanzar su primer álbum a final de año. ¿Será igual de reivindicativo?

R. Es un disco creado para recordarme cómo me gustaría que fuera mi vida. Son las reflexiones que he hecho hasta encontrar el camino que me hace feliz. Las canciones están escritas desde ese ángulo. Me encuentro en una etapa de catarsis, en proceso de búsqueda. Estilísticamente, no me he vuelto loca. Tiene un sonido actual y habrá de todo.