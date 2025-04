Los grandes hoteleros afirman que Madrid "es el segundo destino urbano más atractivo del mundo" y no temen a los aranceles

A las puertas de la Semana Santa, la noticia debería ser que Madrid volverá a batir los récords de turistas. Por algo la capital es, de facto, el "segundo destino urbano más atractivo del mundo". Pero Donald Trump ha conseguido que todo gire en torno a la guerra que ha desatado en todo el mundo con sus aranceles. Y la industria hotelera tampoco se librará de los efectos colaterales que traen consigo.

Pero Madrid está viviendo su mejor momento a nivel de recepción de turistas y creen que esa “magia” que está viviendo la Comunidad y la capital se debe a la seguridad tanto política, jurídica y en las calles, que son ya el atractivo principal que buscan tanto los turistas como los inversores.

Lo dicen los directores de los grandes grupos hoteleros de Madrid, que han celebrado esta mañana el Gran Debate del sector, con el Teatro Albéniz como escenario. Como era de esperar, los aranceles han sido los protagonistas. Su conclusión es que las consecuencias de las políticas de la administración norteamericana en el turismo madrileño no llegarán de forma inmediata, se notarán en 2026, y confían en que se puedan suplir con el crecimiento de otros mercados como los asiático, árabe o latino.

Según el General Manager del Four Seasons, Alejandro Bernabé, “si los americanos dejan de viajar lo vamos a notar mucho porque pagan tarifas muy altas”, pero ha destacado que el mercado “asiático o árabe podrían aumentar sus viajes a Madrid y generar una compensación”.

Por su parte, Nayra González, directora de Bless Hotel Madrid, cree que Madrid verá “a largo plazo” estas consecuencias, pero explica su preocupación porque la “base” de su negocio “es estadounidense”. La solución está en el mercado latino, que “ha crecido muchísimo”, e incluso “se está equiparando con el estadounidense”, mientras sorprenden mercados nuevos como el brasileño o argentino.

Otro de los participantes, Jordi Caralt, Director General de Hidden Away, ha destacado que “vamos a ir hacia un año más tranquilo en 2025” y esas consecuencias “nos van a llegar más hacia el 2026”, por lo que pide “distancia y esperar a ver qué pasa”.

Respetar “lo castizo”

Por otro lado, en pleno ‘boom’ del turismo en la Comunidad y en la ciudad de Madrid, los responsables de los principales proyectos arquitectónicos y de diseño de los hoteles han abordado la necesidad de mantener “lo local”, “lo castizo” y no caer en ese estilo “genérico” de los hoteles internacionales que harán que los turistas pierdan las perspectiva de que están en Madrid.

A través de la artesanía, de los colores o de mantener y respetar las múltiples influencias que tiene la ciudad de Madrid, como la arábica o la romana, el fundador del estudio Proyecto Singular, Jorge Lozano, responsable de proyectos como el Only You, Coolrooms o Castizo Comercial, destaca la importancia de no perder la esencia de la ciudad, “ser valientes” y no caer en lo genérico.

Galir M-Barros, CEO de Lemobba Studio, coincide en la importancia de “mantener la tradición en Madrid y no generalizar la industria hotelera para complacer al turista, porque convierte a Madrid en una ciudad más”.

M-Barro cree que “este es el gran reto” del diseño de los hoteles de la capital, se debe “palpar” la tradición y conjugarla con la tecnología para que cuando el turista americano o asiático llegue a Madrid “no sientan que están en un hotel que puede ser estar en cualquier parte del mundo”. “Es el gran reto, mantener lo local y que no se pierda cuando hay tanta masificación de turismo”.