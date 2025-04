Los empresarios madrileños demandan más flexibilidad laboral y rebajas de impuestos para combatir el posible efecto de los aranceles

"El mayor impacto es la incertidumbre". Así ha definido el presidente de la Confederación Empresarial Madrileña (CEIM), Miguel Garrido, la situación a la que queda expuesto el tejido industrial de la región ante el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, primero de que impondría aranceles del 20% a los productos extranjeros y después de que los mantenía en suspenso durante 90 días. Garrido teme que todas las dudas que genera la situación termine por frenar decisiones de inversión. Y demanda para ello la fórmula habitual que pide la patronal para ganar competitividad: flexibilidad laboral, reducción de los costes energéticos y rebajas de impuestos.

"Más allá de ayudas concretas, creemos que lo que necesitan las empresas son herramientas que supongan una mayor capacidad para adaptarse a estos cambios que suceden de un día para otro", ha apuntado Garrido al término de la reunión en la sede de CEIM entre representantes de empresas de los sectores potencialmente más afectados y los consejeros de Economía, Rocío Albert, y Agricultura, Carlos Novillo, del Gobierno madrileño, "¿Y cuáles son esas herramientas? "Rebaja de los costes energéticos y laborales y, desde luego, una reducción de la fiscalidad y de las cotizaciones sociales".

Albert, por su parte, ha secundado el mensaje. "BBVA Research ha fijado el impacto para toda España n en puntos del porcentaje de PIB para toda España en entre un 0,1% y un 0,2% del PIB", ha enunciado la consejera del gobierno de Ayuso. "La reducción de la jornada laboral supone entre un 0,5% y un 1,2%. Solo con que se paralice [la reforma de] la jornada laboral, parte de esta incertidumbre y de este horror que pueden suponer los aranceles se puede ver compensado".

La cita ha concluido sin que se haya cuantificado de forma concreta el impacto que tendrá en Madrid la guerra arancelaria. También sin que hayan surgido demandas específicas de ayudas directas a empresas o sectores, una medida que Albert aseguró hace un par de días que si se efectuaran sería de manera "muy quirúrgica". Frente a ello, lo que sí han trasladado los empresarios convocados, ha afirmado la consejera, es la preocupación por que se dé una respuesta de unidad europea y no se rompan lazos para no romper mercados. "No se trata solo de un problema de quién exporta a Estados Unidos, sino que hay problemas de segunda vuelta", ha explicado en relación con la afección que las políticas arancelarias puedan tener en otros países, como Alemania, con los que determinados sectores de la economía madrileña como los fabricantes de componentes para automoción, sí tienen vínculos comerciales más intensos.

Cierre de las nucleares

Preocupan también los costes energéticos. Un asunto al que Novillo, consejero también de Medio Ambiente, se ha referido dejando recado al Gobierno de Pedro Sánchez. "Ya veníamos con un problema arrastrado ante ese empeño del cierre de las centrales nucleares que nos va a restar competitividad porque nos va a hacer más dependientes del gas que viene del exterior, precisamente de Rusia, de Estados Unidos, nuestros principales suministradores ese gas para los ciclos combinados que van a ser necesarios", ha deslizado. "Una de las lecciones aprendidas que tiene que tener el Gobierno es dar marcha atrás de ese plan de cierre de las centrales nucleares para que al menos la energía la tengamos garantizada con seguridad y a un precio razonable".

Al encuentro han asistido, aparte de los consejeros de Economía, Rocío Albert, y Agricultura, Carlos Novillo, y los presidentes de la Confederación Empresarial Madrileña (CEIM), Miguel Garrido, y la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, representantes de asociaciones empresariales como Farmaindustria, la Asociación Empresarial de Industrias Agroalimentarias de la Comunidad de Madrid (Aseacam), la Asociación de Empresas del Metal de Madrid (Aecim), Ametic, que agrupa al sector de la industria digital en España, y el consejo regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. También de empresas como Alstom, del sector ferroviario; Tecnide, fabricante de componentes para automoción o electrodomésticos con sede en Getafe, o el productor de bollería Codan.

La reunión se ha producido después de la mantenida esta mañana entre el ministro de Economía y los consejeros autonómicos en el marco del Consejo Interterritorial de Internacionalización para analizar las alternativas conque se pretende mitigar el efecto de la guerra arancelaria. En ella, Albert ha lamentado que el 25% de los fondos del plan anunciado por el Gobierno se destinen a Cataluña, informa Efe. La consejera madrileña ha asegurado que en la reunión ha preguntado expresamente a Cuerpo si se había pactado un cupo con Junts.

Lo que dice el real decreto es que los recursos financieros se distribuirán en función del porcentaje de las exportaciones a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024. En ese año la cifra alcanzó los 4.350 millones en Cataluña, mientras que en Madrid fueron de 2.150 millones.

Más allá de ello, Albert se ha mostrado abiertamente crítica con todo el plan, como vienen haciendo tanto ella como todo el Gobierno autonómico con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a la cabeza desde hace días. A su juicio, no consiste más que en una reformulación de medidas ya existentes, entre ellas créditos del ICO y la reorientación de fondos europeos. "No hay nada nuevo ni efectivo", ha señalado, antes de criticar que se haya diseñado sin fijar una posición común con los socios europeos y sin una "estimación certera" sobre las repercusiones.