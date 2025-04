El colectivo LGTBI vota hoy más a Vox y PSOE: "El centro derecha seguirá apoyando a la izquierda si la derecha no revisa su postura"

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha publicado este jueves en Madrid las conclusiones de su informe Estado LGTBI+ 2025 que revela la evolución del voto del colectivo en los últimos tres años. Según se ha podido comprobar durante la presentación, este segmento de población se moviliza en los procesos electorales cuando sus derechos están en juego. Según los datos recopilados en las pasadas elecciones europeas, la abstención del colectivo fue del 19%, frente al 53% de abstención del total de la población, según datos oficiales.

"Interpretamos estos resultados como una muestra clara del alto grado de conciencia política del colectivo. Destacamos que, frente a un contexto de avance de los movimientos ultraconservadores y el aumento de agresiones, la población LGTBI+ ha actuado como un 'muro de contención' movilizándose, no solo en defensa de sus derechos, sino también de un modelo de sociedad justo e igualitario. También consideramos que este compromiso no es automático: exigimos acciones reales, no solo promesas, por parte de los partidos que reciben nuestro apoyo", explica David Armenteros, vicepresidente de la federación a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA .

La abstención del colectivo en las últimas elecciones europeas fue del 19%, frente al 53% del total de la población. / Agencias

Pese a ese muro de contención, que ha aumentado el número de votantes del PSOE, también han crecido para Vox. En el resto de grupos políticos, la cantidad de votos ha disminuido o se ha mantenido igual en los últimos tres años: "Es prácticamente imposible que todo un colectivo, formado por cientos de miles de personas de distintas procedencias, clases sociales o vivencias voten de acuerdo a una misma ideología o partido. A la hora de votar, siempre habrá una minoría influida por otros factores como el estatus económico, la herencia ideológica familiar, etc", añade Armenteros.

Vox, en crecimiento

Además, según la investigación, que compara datos de intención de voto y ubicación ideológica de los tres últimos años, en 2023, el 38% de las personas LGTBI+ se ubicaba ideológicamente hacia la izquierda (sin contar a las personas de centro), mientras que, en 2025, esta cifra asciende al 45%, lo que revela una tendencia hacia la izquierda. Por otra parte, casi 1 de cada 10 personas LGTBI+ que votaron al PP el pasado 23J votarían ahora a partidos progresistas.

El informe, elaborado con datos de la agencia 40dB, muestra que la mayoría del colectivo está comprometido con los partidos que apuestan por sus derechos. Casi el 60% del colectivo (57,4%) vota a partidos progresistas, frente al 40% de la población general que vota a estos mismos partidos. "Lo que vemos cuando analizamos el recuerdo de voto en un periodo posterior al acto electoral es que hay una significativa transferencia de voto de quienes inicialmente tenían intención de votar a partidos de derecha, hacia partidos progresistas".

Casi el 60% del colectivo (57,4%) vota a partidos progresistas. / Agencias

"La tendencia hacia la izquierda se atribuye a varios factores, entre ellos el incremento de los discursos de odio, la violencia hacia el colectivo y el retroceso o amenaza sobre derechos ya conquistados por parte del sector de la derecha. Ante este escenario, muchas personas LGTBI+ han optado por respaldar a partidos progresistas que se posicionan firmemente contra el odio y a favor de la igualdad y la protección de sus derechos", suma Armenteros.

Apoyo "no gratuito"

Según la responsable de Investigación, Formación y Calidad de la organización, María Rodríguez, estos datos demuestran que el colectivo LGTBI+ “es uno de los grupos de población más conscientes de la necesidad de ver reconocidos sus derechos y de defenderlos y que pudo suponer el muro de contención frente a los movimientos ultras en las pasadas elecciones”. Así mismo, durante la presentación del informe este jueves, ha señalado que, según el análisis, "las personas LGTBI+, en su gran mayoría, están dispuestas a votar de manera decidida y consciente, especialmente cuando su igualdad está en juego”.

Así, el vicepresidente ha expuesto que en los últimos años, los ataques a las realidades LGTBI, las agresiones y los movimientos ultraconservadores se han intensificado. "Sin embargo, en los datos vemos que, cuando la violencia y el odio se sienten más cerca, el colectivo refuerza su compromiso con quienes les defienden", ha agregado. No obstante, explica que el apoyo "no es gratuito” y considera fundamental que los partidos actúen con determinación y legislen consolidando derechos: "En el contexto actual, es más importante que nunca que quienes han recibido nuestro apoyo garanticen la protección y el cumplimiento de las legislaciones que blindan nuestros derechos".

La presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil y el delegado de Gobierno, Francisco Martín. / Agencias

La movilización, clave

Es por eso que, desde la Federación Estatal, reivindican que se vigile el cumplimiento del Real Decreto que obliga a las empresas a adoptar medidas que garanticen la igualdad LGTBI+ y la no discriminación; la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables y el desarrollo e implementación de la Ley LGTBI+ en materia de Educación, derechos familiares, Sanidad, Migraciones y lucha contra la violencia. "Dar visibilidad a estos datos es clave para reforzar la percepción del colectivo como un grupo políticamente activo y consciente. Ayudan a fortalecer la identidad colectiva y la conciencia de grupo y son un mensaje a los partidos por los que apostaron para que sus líderes entiendan cuál es la motivación de parte de sus votantes y actúen en consecuencia", incide.

De cara a los próximos años, Armenteros prevé que la tendencia actual continuará y que, todas aquellas personas que se posicionan "a la centro derecha" seguirán votando a la izquierda "mientras la derecha no revise su posicionamiento sobre los derechos LGTBI". En sus propias palabras, la movilización es "clave" mientras continúen los ataques que, por ahora, "no parece que vayan a disminuir". "El colectivo LGTBI+ está muy concienciado y castiga a quienes muestran rechazo. Dependerá de la izquierda saber capitalizar ese voto. Y asumirlo con responsabilidad y saber responder a lo que hoy se podría considerar que puede ser su fuerza de voto más movilizada", ha zanjado.