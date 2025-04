La original protesta de los taxistas madrileños en 1966: así fue el motín de las gorras

El 26 de julio de 1966 la plaza de Cibeles amaneció como nunca antes se la había visto. Centenares de gorras recubrieron el suelo de este emblemático rincón del centro de Madrid en un caluroso día estival. Fue la forma que encontraron los taxistas de la capital para exigir un cambio en la ordenanza municipal que los obligaba a portar una gorra de plato durante su jornada de servicio. Un complemento que, en el infernal verano capitolino, era un auténtico martirio para los profesionales.

La acción reivindicativa fue bautizada por la prensa como 'motín de las gorras'. Las rotativas se impregnaron de editoriales que criticaban la medida del consorcio, generando un gran debate social por esta cuestión. Muchos ciudadanos no entendían la obligatoriedad, mientras que otros se burlaban de que el sector del taxi protestase por este 'detalle'. Sin embargo, la directriz del Ayuntamiento de Madrid -- que procedía de una política de 'semimilitarización' de los servicios públicos promulgada por el régimen franquista -- era un calvario en cada carrera de los taxistas.

La protesta no logró su propósito

La reivindicación no logró su objetivo. La comisión de Circulación y Transportes de esa semana denegó la petición del sector. Y no solo eso, sino que exigió a la Policía Municipal que aumentase la vigilancia para que ningún taxista ejerciese el oficio sin el uniforme reglamentario, cuya implementación se justificó a razón de "motivos de decoro". Además, una nota de prensa restó importancia a la acción, sosteniendo que las gorras recogidas en Cibeles habían sido poco más de cien, y no las 2.000 que señalaba la prensa.

Fue así como las autoridades apagaron este acto subversivo, intolerable en unos años en los que la dictadura aún estaba muy viva. Los taxistas tuvieron que esperar hasta el año 1979 para que la ordenanza desapareciera definitivamente.

El Seat 1500, icono de la historia del taxi en Madrid

Aquel verano la inmensa mayoría de taxistas que arrojaron su gorra a Cibeles circulaban por Madrid conduciendo un Seat 1500, el modelo más popular en el sector durante la década de los 60. No obstante, los Dodge, Renault, Talbo o Citroën ya empezaban a avistarse por las vías madrileñas.