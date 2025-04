Madrid lamenta la ausencia de la Patrulla Águila el Dos de Mayo pero celebrará "una jornada alegre"

No será solo el Ejército de Tierra. Tampoco la Patrulla Águila del Ejército del Aire, que participó en los actos del Dos de Mayo el año pasado y en ocasiones anteriores como en 2017, estará presente este año en la celebración del Día de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso. Lo ha confirmado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional , Miguel Ángel García Martín, al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad.

"A esta fecha, de lo que tenemos conocimiento es de que no va a participar el Ejército ni la Patrulla Águila", ha señalado García Martín después de que esta mañana El Mundo adelantara que la unida aérea tampoco volaría en la fiesta madrileña. "Nos hubiera gustado que las Fuerzas Armadas estuvieran presentes, como viene siendo tradicional en este acto cívico militar, pero en cualquier caso nosotros miramos hacia delante".

El portavoz del Ejecutivo regional ha añadido que la Comunidad de Madrid continúa trabajando en ultimar la programación de los eventos con que se celebrará este año la festividad regional, que será, en cualquier caso, pese a la ausencia del Ejército, "una jornada alegre". De hecho ha dado a conocer quiénes serán este año las personas y entidades distinguidas con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, uno de los ejes de la celebración en la Real Casa de Correos y entre las que se encuentran en esta ocasión figuras como el luchador Ilia Topuria, el cantaor José Mercé, el actor José Coronado, la cantante Massiel o el restaurante Botín.

Será, ha puntualizado, "un acto abierto a los madrileños" y que reflejará que Madrid es "esa comunidad solidaria con el resto de los españoles y que siempre va a estar al servicio de nuestro país".

Un acto abierto, no obstante, que se ha cerrado a cualquier representante del Gobierno central. García Martín ha confirmado que la Comunidad, a diferencia de lo ocurrido otros años, no invitará a ningún ministro ni tampoco al delegado del Gobierno, Francisco Martín. "No hay ninguna invitación cursada a ningún ministro del Gobierno central ni al delegado del Gobierno en esta región autónoma", ha indicado el portavoz regional. "Por tanto, si no tienen invitación cursada, obviamente, no pueden acceder a los eventos que se van a celebrar el día 2 de mayo en esta Real Casa de Correos. Para eso existen los servicios de protocolo, para ver qué personas tienen invitación o no y pueden o no acceder".

García Martín culpa de ello, no obstante, al propio Gobierno de Sánchez. "Han sido ellos los que han desertado de este Dos de Mayo, no solo con la decisión de que aquí no exista esa tradicional parada militar, que también, sino con la decisión de utilizar los resortes del Estado para hacer oposición a un gobierno legítimamente elegido en las urnas por todos los madrileños", ha opinado, antes de afirmar que es el Ejecutivo de la nación el que tiene en su mano la vuelta a una normalidad y un respeto institucional. "Nosotros estamos deseosos de que se pueda producir", ha apostillado.

El pasado mes de marzo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que el Ejército no acudiría este año al desfile en la Puerta del Sol, la tratarse de un acto civil. "Pasar revista con un pasodoble en un acto militar quizá no sea lo mejor", señaló entonces.