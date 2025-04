El empresariado madrileño y la Comunidad se citan para combatir el potencial efecto de los aranceles de Trump

Con grandes incertidumbres en torno al efecto que la guerra de aranceles desatada por Donald Trump acabará teniendo en la economía madrileña, la clase empresarial de la región y el Gobierno de la Comunidad se han dado cita este jueves con un doble objetivo. Por un lado, tratar de evaluar ese impacto; por otro, explorar vías para mitigarlo. El encuentro tendrá lugar por la tarde en la sede de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y a él están convocados, aparte de la propia CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, representantes de los sectores que se entienden más afectados.

Por parte del Gobierno regional acudirán tanto la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, como el de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. Pero además estarán presentes empresarios y representantes de las asociaciones de los sectores productivos que se consideran más sensibles. Entre ellos se ha señalado a los productores de bienes de equipo, el sector aeronáutico y la agricultura y la ganadería. Al encuentro se ha convocado, entre otros, a dirigentes de la Asociación Empresarial de Industrias Agroalimentarias de la Comunidad de Madrid (Aseacam) y de la Asociación de Empresas del Metal de Madrid (Aecim).

También a la patronal de los laboratorios farmacéuticos, Farmaindustria. EEUU suma el 6,2% del total de las exportaciones de la industria farmacéutica española, con unas ventas de 1.145 millones de euros en 2024, el doble que en 2023, cuando fueron de 570 millones de euros. De esa cifra, Cataluña representa el 60% y Madrid el 33%, es decir, unos 380 millones de euros. En la región se ubican 39 de las 174 plantas de la producción que hay en toda España. En torno al 17% de las exportaciones madrileñas hacia el país norteamericano corresponden al sector.

Sindicatos como Comisiones Obreras, que también ha reclamado una reunión con el Gobierno madrileño para tratar los aranceles, apuntan hacia el sector aeronáutico, en concreto la fabricación de turborreactores, y también los sectores químico y editorial y de artes gráficas. Además hay ramas que no tienen un peso excesivo en la composición del PIB madrileño pero en las que hay empresas singularmente expuestas a las exportaciones a EEUU. Algunas bodegas de San Martín de Valdeiglesias envían allí hasta el 40% de su producción.

En el caso de que se acaben implementando los aranceles del 20% anunciados, desde la Comunidad se ha asegurado que no se dejará "absolutamente a nadie solo". Pero todavía no se han detallado en qué consistirían las medidas de apoyo, algo para lo que puede servir la reunión del jueves. Albert se ha mostrado favorable a tomar acciones "muy quirúrgicas" frente a la opción de lanzarse a convocar ayudas y subvenciones generalizadas. El propósito de esas intervenciones desde la administración irían en el sentido de ver fórmulas para elevar la competitividad y asistir a las empresas en procesos de internacionalización y de búsqueda de mercados alternativos.

La reunión con el empresariado tendrá lugar después de la prevista por la mañana del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con los consejeros de economía autonómicos para coordinar medidas y detallar el plan de 14.100 millones de euros anunciado por Sánchez. Un plan desdeñado por la Comunidad de Madrid casi desde que se anunció. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha vuelto a criticarlo hoy asegurando que no se trata más que de un documento con medidas "recicladas" que ya se vienen aplicando, que "no arrojan ninguna novedad" y que probablemente no vayan a ser eficaces.

A juicio de García, lo que el Gobierno central debería hacer es rebajar impuestos, eliminar trabas burocráticas y establecer un marco laboral más flexible, para que las empresas madrileñas y españolas puedan ser más competitivas. Además, ha reprochado a Sánchez su viaje a China, que, ha considerado, aleja a España de las democracias liberales, y lo ha contrapuesto con el que Giorgia Meloni hará EEUU el viernes. "Por desgracia, vamos a ver dentro de poco a la primera ministra italiana bajarse del avión en Washington y al presidente del Gobierno bajarse del avión en Pekín", ha declarado.