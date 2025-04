El nuevo cantón, más cerca que nunca: comienza la tala de árboles en Montecarmelo

Los residentes de Montecarmelo han amanecido este miércoles con la imagen que más temen desde hace más de un año y medio: operarios desplegados en la parcela contigua al cementerio de Fuencarral señalizando árboles para su tala. El primer paso de un proceso que ya parece no tener vuelta atrás, a pesar de los largos meses de intensa lucha vecinal y a que desde el Ayuntamiento han indicado que estas actuaciones no significan que las obras vayan a comenzar ya.

Algo que no sucederá hasta que esté redactado el proyecto definitivo, han apuntado el Consistorio, previsiblemente a lo largo de lo que resta de año. No obstante, en torno a las 9:00 horas de esta mañana, los vecinos del barrio han avistado a trabajadores "delimitando la supuesta zona donde se va a construir y marcando los árboles que van a talar y aquellos que pueden salvar", según ha informado la Asociación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

En respuesta, alrededor de 40 personas "han bajado a impedírselo". Primero les han reclamado a los operarios la licencia para acometer estos trabajos y, posteriormente, cuando han puesto en marcha la motosierra para talar los primeros árboles de la zona, algunos vecinos se han interpuesto para evitar que los ejemplares fueran talados. "En el primer corte nos hemos tumbado y les hemos parado el corte de un arbusto, han ido a por otro tronco que estaba muerto en el suelo y han empezado a cortar, también nos hemos puesto y lo hemos parado", ha explicado un vecino en un audio remitido a la prensa por la FRAVM.

Poco después de este rifirrafe con los trabajadores, agentes de la Policía Nacional y Municipal se han personado en el lugar y obligado a los vecinos a abandonar la zona de trabajo. En declaraciones posteriores a EFE, Miguel Ángel Carretero, uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por el Cantón, ha lamentado el "empecinamiento" del Ayuntamiento de Madrid en llevar a cabo las obras del cantón de limpieza, en contra de los vecinos y de la oposición municipal, tras desechar una propuesta de ubicación alternativa consensuada.

Fracaso del último intento en el Pleno

Durante el último Pleno municipal, celebrado a finales de marzo, el PP votó en contra de las dos proposiciones de la oposición para instar al Gobierno municipal a mover el cantón a Las Tablas. Tal y como ya había adelantado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, los populares hicieron valer su mayoría absoluta para tumbar las propuestas de Vox, Más Madrid y PSOE - esta última conjunta-, alineadas ambas con la petición consensuada por los vecinos.

"Estamos aquí porque hemos conseguido [...] un consenso sobre dónde debe ir una instalación industrial de este tipo", que no es "en medio de barrio residencia rodeado de tres colegios con 5.000 alumnos", recordó frente al Palacio de Cibeles Paco, portavoz de la Plataforma No al Cantón, mientras en el interior se debatía la cuestión "Todos los partidos de la oposición nos apoyan", ha añadido el representante vecinal sobre la ubicación alternativa planteada por hasta seis asociaciones vecinales del noroeste de Madrid, en una parcela industrial de Las Tablas.

Los vecinos no fueron los únicos en presentarse en la explanada frente a CentroCentro. Hasta allí se desplazaron también varios trabajadores y representantes sindicales para defender su postura en este asunto. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de la reubicación", lo que "no estamos dispuestos es a que se usen los argumentos que están usando", argumentó Serezade Talavera, responsable de limpieza viaria de UGT, contrariada por los mensajes que sostienen que los cantones son una fuente de "olores, ratas y residuos", o que suponen "un peligro para los niños".