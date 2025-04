Los Amigos de Aleixandre esperan que Madrid cumpla con el plan de convertir Velintonia en una Casa de la Poesía

Infatigable durante tres largas décadas en su lucha por preservar el legado del Premio Nobel, la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre (AAVA) ha recibido con enorme alegría la noticia de que, por fin, la antigua casa del poeta en Madrid va a ser adquirida por la Comunidad de Madrid. Una noticia que, según ha celebrado la entidad en un comunicado, responde a una "histórica reclamación" que se remonta hasta 1995.

No obstante, y más allá de la satisfacción por este primer paso, la AAVA reclama ahora que el Gobierno regional cumpla con el resto de peticiones pendientes, que incluyen que "la casa de nuestro poeta y premio Nobel sea debidamente protegida", declarándola como Bien de Interés Cultural (BIC); así como que "se convierta en Casa de la Poesía", dedicando parte de la residencia a la construcción de un museo. Asimismo, esperan que se libere el archivo del escritor, "intolerablemente secuestrado" desde su muerte.

Tal y como recoge la nota difundida por la asociación, la cercana celebración del centenario de la Generación del 27, para la que queda alrededor de un año y medio, constituye la ocasión idónea para "abrir definitivamente Velintonia a todos", devolviéndole así "todo su esplendor" y permitiendo "celebrar la poesía y la amistad de quienes la vivieron y la frecuentaron" en vida de Aleixandre.

Críticas al Ministerio de Cultura

Al mismo tiempo que celebrado la compra del inmueble por parte de la Comunidad de Madrid, la AAVA ha aprovechado la ocasión para reprochar duramente al Ministerio de Cultura su "ostensible desprecio" al legado de Aleixandre, denunciando que no participara en ninguna de las tres subastas judiciales celebradas. "No puede entenderse ni justificarse que el Ministerio de Cultura no haya pujado por Velintonia en ninguna de las tres subastas judiciales que se han celebrado, poniendo en grave peligro el futuro de la casa de nuestro poeta, de irrefutable valor patrimonial e interés nacional", sostiene el comunicado de la entidad cultural.

En este sentido, fuentes del departamento que dirige Ernest Urtasun trasladaron ayer a este periódico que el Ministerio se ha ofrecido "a colaborar en distintas ocasiones" con la Comunidad de Madrid. Un ofrecimiento que el Ejecutivo autonómico "rechazó todas las veces", apostando por "comprarla ellos en el marco de sus competencias". Cabe recordar que, en algún momento de todo este largo proceso se llegó a plantear una compra conjunta entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid, pero desde Sol se desechó esa opción.

Sea como fuere, la intención ahora es rehabilitar Velintonia y establecer allí un espacio cultural en torno al que se organice "una gran conmemoración de la Generación del 27 con motivo de su centenario", informa la Consejería de Cultura en un comunicado. La casa, ubicada en el número 3 de la calle antes llamada Velintonia y ahora Vicente Aleixandre en su honor, es donde el poeta desde los 11 años hasta su muerte el 13 de diciembre de 1984. Vacía y cerrada desde 1986, cuando falleció Concepción Aleixandre, hermana del escritor, los años han ido haciendo mella en el que fuera punto neurálgico y refugio de artistas y autores de todo signo durante el franquismo.