Chamberí votará este jueves la idea del PP de poner el nombre de Mario Vaquerizo a una sala cultural en Madrid

El Grupo Municipal Popular de Chamberí propondrá el próximo jueves ponerle el nombre del cantante Mario Vaquerizo a una sala de ensayo de grupos jóvenes del Centro Cultural Galileo. La intención es que el homenaje se plasme en una placa conmemorativa con el nombre del artista, también marido de Alaska, para reconocer así "su larga trayectoria profesional", una propuesta que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendía este martes.

Así consta en el orden del día del pleno mensual, donde todos los grupos municipales están representados por sus respectivos concejales. En el caso del PP, la portavoz es María Gloria Cortecero García-Loygorri y el distrito está presidido por el también popular Jaime González Taboada.

Vaquerizo es conocido por huir de lo políticamente correcto. Hace dos años, el cantante realizó una campaña para la Comunidad de Madrid por la que fue fuertemente criticado. "No me molesta que digan que soy amigo de Ayuso, porque, para empezar, tampoco es que esa señora sea una asesina. A mí podría molestarme que dijeran que soy amigo de un okupa o de un asesino, pero no de un político", decía el cantante al respecto en una entrevista publicada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El PSOE cree que "contraviene la normativa"

Desde el PSOE han criticado la iniciativa porque consideran que "contraviene la propia normativa del Ayuntamiento de Madrid". El portavoz de Cultura, Turismo y Deporte del Grupo Municipal Socialista, Jorge Donaire, ha apuntado a que el decreto que regula la instalación de las placas conmemorativas "deja claro que no se podrán utilizar nombres de personas vivas, salvo que de manera excepcional se considere por su extraordinaria relevancia, y aquí no vemos que se justifique debidamente esa excepción". Donaire ha recalcado que en esta ciudad hay muchos artistas "con una trayectoria tan relevante o más" que la de Vaquerizo y que podrían dar nombre a este espacio. "Tampoco hay que olvidar la enorme brecha de género que tiene esta ciudad con la denominación de vías, espacios y equipamientos urbanos", añadía.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha asegurado en redes sociales que no veía venir esta propuesta y lamentaba que el PP haya "vetado" nombrar a la escritora Almudena Grandes como Hija Predilecta de Madrid, "que se haya opuesto" a que la deportista Jenni Hermoso dé su nombre a un polideportivo o que "haya negado" la Medalla de San Isidro a Pedro Zerolo.

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida, defendía que la sala pueda llevar el nombre de Mario Vaquerizo por su relación con la música y la Movida Madrileña, y aseguraba que su Gobierno trata por “igual” a todos los artistas independientemente de sus ideas políticas.

“Estamos hablando de una sala de ensayo dentro de un centro cultural. Se escandaliza la izquierda por una sala de ensayo dentro de un centro cultural a una persona que ha sido referencia de la Movida que la propia izquierda reivindica, pero, claro, Mario Vaquerizo tiene un problema: que no piensa como ellos”, ha considerado el alcalde.