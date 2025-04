Jorge Díaz publica en solitario 'El espía': "Decidimos no hablar de nuestra novelas por separado para evitar que salieran tres mini Carmen Molas"

El año pasado, los tres escritores que publican bajo el seudónimo Carmen Mola decidieron despedirse de la saga de la inspectora Elena Blanco, con la que han vendido cientos de miles de ejemplares. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que el fenómeno Mola (recordemos: Premio Planeta en 2021 con La Bestia, una novela ajena a esa saga) haya llegado a su fin. Pero sí que los tres han optado por concentrarse, al menos un tiempo, en su trabajo por separado. En enero Agustín Martínez publicaba su primera novela en solitario tras la etapa Mola, El esplendor, y ahora hace lo propio otro miembro del trío, Jorge Díaz, con El espía. Solo falta ya la de Antonio Mercero, que en principio saldrá después del verano. Todas las publica Planeta, que al fin y al cabo es la editorial (y el grupo) que le arrebató el tesoro Mola a Alfaguara, editorial propiedad de su competencia, el grupo Penguin Random House.

"Cuando era guionista tenía que pactar todo con mucha gente", comentaba Díaz (Alicante, 1962) este martes, en referencia al otro oficio que ejerce a ratos, durante la presentación ante la prensa de su nuevo título en uno de los restaurantes de su amigo Alberto Chicote. "Yo quise escribir novelas para poder tomar todas las decisiones. Pero las novelas me llevaron a pactar todo con mucha gente de nuevo, porque con Carmen Mola tengo que negociar cosas que para mí son evidentes", bromeaba el autor, que antes de ingresar en ese autor colectivo ya tenía publicadas varios títulos, entre el thriller y la novela histórica, en solitario. "Así que ha sido muy satisfactorio volver a estar yo solo. Aunque les he echado mucho de menos".

El espía gira en torno a dos personajes reales, dos de esos secundarios geniales de la historia del siglo XX. Uno de ellos es el barón Von Rolland, en realidad un judío sefardí de Salónica llamado Isaac Ezratty, políglota y amante de todo lo germánico, que acabó ingresando en el ejército alemán para combatir en la Primera Guerra Mundial. Sus superiores enseguida encontraron en él cualidades de espía, y Barcelona fue la ciudad que, durante aquel conflicto, le vio desarrollar sus habilidades. Esa será su primera parada en la novela, pero después le seguiremos, al servicio de los nazis, en la España de la Guerra Civil, la Argentina de la Segunda Guerra Mundial y, al terminar esta, de nuevo en la península y con pasaporte español. Su rastro desaparece, misteriosamente, pocos años después. El otro personaje es un turbio policía de Barcelona, Manuel Brabo Portillo, que durante sus años en la Ciudad Condal será su gran aliado.

La Barcelona de hace un siglo

Jorge Díaz lleva fascinado por La verdad sobre el caso Savolta desde que le obligaron a leerla en COU. Un día supo que la novela estaba inspirada en un caso real, el del industrial que hacía negocios con los aliados Josep Albert Barret. Asesinado en un atentado atribuido al espionaje alemán, sus cerebros fueron los dos personajes que ahora él ha utilizado en su libro, y de los que enseguida se enamoró. Quería Díaz, además, utilizar la ciudad que retrataba Eduardo Mendoza. "Con Carmen Mola siempre escribimos sobre Madrid porque a mí me da mucha envidia que Barcelona tenga tantos autores que escriben de Barcelona. Yo también quería escribir sobre la Barcelona de la época, con todo ese mundo de las drogas, el barrio chino, los cabarets...".

Jorge Díaz es también guionista de cine y televisión. / Javier Ocaña

En esa urbe regada por la sangre que dejaban los pistoleros patronales y anarquistas del primer tercio del siglo XX se desarrolla parte de El espía, pero su trama principal arranca en Mojácar en 1952. Un joven e inexperto Guardia Civil es enviado a la localidad almeriense, un pequeño pueblo aislado en la miserable España de posguerra, para que investigue el brutal asesinato de Von Rolland (no es espóiler, sucede en la página 4). Allí irá tirando de un hilo que, narrativamente, se alterna con los flashbacks al pasado del espía alemán, además de con las actas de los interrogatorios reales a los que le sometieron los británicos, que Díaz ha mejorado porque, dice, "eran aburridísimas".

En referencia a la combinación de realidad y ficción en su novela, defiende el autor que utiliza elementos reales para después poder mentir. "Si descubrís que uno de mis personajes existió de verdad, después ya os la puedo colar", sostiene ante los periodistas. Más allá de los dos mencionados, por sus páginas desfilan otros personajes históricos Uno es Wilhelm Canaris, el jefe del espionaje alemán y enlace fundamental de la Alemaniza nazi con el golpe franquista, que acabó conspirando contra Hitler y muriendo por ello. Otro, Pilar Millán Astray, hermana del fundador de la legión y popular autora teatral que ejerció como espía para sacar adelante a su familia.

El mal y el componente Mola

El autor confiesa su gusto por el mal y los malvados. "Los malos me caen bien. Los de las novelas, no los de la vida real. Cometo el error, voluntario, de convertirlos en personajes muy atractivos". Pero esos malos no pueden ser, explica, personajes de cartón piedra. "Tienen que ser poliédricos, tener esas cosas que hacen que a veces los veas buenos y a veces malos. A mí, durante toda la novela, Von Rolland me cae muy bien. Pero luego tengo que conseguir, cuando descubres por qué ha muerto, que veas que se lo merecía".

Esa muerte de Von Rolland, bastante gore, es una de las cosas de este libro que reconoce que le debe a la autora ficticia en la que se ha encarnado estos últimos años, célebre por sus sangrientas escenas. Cuenta el autor que pactó con sus compañeros de seudónimo no consultarse nada sobre las novelas de cada uno mientras trabajaban en ellas, para evitar que les salieran "tres mini Molas".

El espía sale a la venta este miércoles 9 de abril, pero sus derechos audiovisuales ya se están negociando. Cuando se convierta en serie o película, ¿intervendrá en el guion, dado que conoce bien el medio? "Un guionista no debe meterse en su propia novela -responde-. Porque si lo hace, no va a permitir que se cambie nada. Y muchas veces, al pasar de la literatura al audiovisual, hay que cambiar cosas". Dice Díaz, socarrón, que dejará que los guionistas hagan todo lo que les parezca bien. "Luego, el día del estreno lo veré y diré: 'Qué horror'. Como me ha pasado todas las veces [risas]".