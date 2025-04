El huerto que un niño soñó seduce hoy a madrileños que quieren ensuciarse las manos: "Vienen banqueros a desestresarse"

José Francisco recuerda cuando, en su infancia, soñaba con tener un huerto en el que cultivar sus propias hortalizas. Hoy, a sus 59 años, puede decir que lo ha conseguido. “Nació en mi cabeza cuando era pequeño, hace más de 50 años”, explica. Lo que comenzó en el año 2000 como un complemento a la explotación de secano que poseía, se convirtió 16 años después en lo que es a día de hoy: un lugar de culto para los madrileños que no compran los vegetales en el supermercado: “Antes trabajaba como ingeniero, pero lo dejé, me hice autónomo y me dediqué al cultivo de garbanzos”. Desde que, en 2016, abrió al público las puertas de su finca, no han dejado de acudir familias, parejas, empresas e incluso los colegios de la zona.

Ubicado en el municipio de Quijorna, próximo a Brunete y Villanueva de la Cañada, cultivan frutas y verduras de temporada, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de la comunidad de Madrid. “Contamos una de verano con cultivos estivales como el tomate, el pimiento o la berenjena y frutas como la sandía o el melón; y otra de invierno en la que hacemos acelgas, repollos, coliflores y otros alimentos de hojas”, explica. El único producto que tienen disponible a lo largo de todo el año son las siemprevivas o calçots y, en primavera, los espárragos y las fresas se suman al catálogo de La Floresta, nombre del negocio de José.

La Floresta cultiva frutas y vegetales de temporada en el municipio madrileño de Quijorna. / DAVID RAW

Cientos de madrileños acuden a La Floresta para recoger fruta y verdura con sus propias manos. / DAVID RAW

Pese a no contar con una extensa y abundante producción como otras empresas del sector, la variedad reina en el recinto, acariciado por el sol desde primera hora de la mañana: “También disponemos de una sección de hidroponía, una técnica de cultivo que sustituye la tierra por agua. Ahí crecemos lechugas, plantas aromáticas y piparras, por ejemplo”. A modo de embarcaciones, los vegetales navegan a la deriva en unas estructuras de fibra de coco. “Nos tenemos que adaptar”, confiesa. Aunque alguno de los productos crece en invernadero con el fin de adelantarse un poco al resto de cosechas, la escasez de tomates es inevitable en invierno por culpa del clima de la capital.

Organizan visitas escolares

“Si vas al norte de España, tendrás que esperar a que llegue el calor y sembrar un poco más tarde. Nosotros estamos en la meseta central de la Sierra de Guadarrama, por lo que ganamos ventaja con las temperaturas. Aquí los inviernos son fríos y los veranos muy calurosos”, relata. Si bien explota todos los recursos que tiene a su alcance, José Francisco admite que plantar tomates en invierno sería impensable: “Se congelarían. Tendríamos que controlar las condiciones atmosféricas como hacen en Holanda, pero no he llegado aún a ese nivel”. Entre risas, el madrileño desearía disponer de invernaderos de alta tecnología, pero “cuestan un riñón”.

José Francisco y su equipo organizan charlas explicativas y talleres de agricultura para sus grupos de visitantes. / DAVID RAW

La Floresta nació en el año 2000 como un complemento a la explotación de secano que José Francisco poseía. / DAVID RAW

Conocido mayoritariamente por el boca a boca en la comarca a la que pertenecen, a este huerto -ahora convertido en negocio- acuden madrileños de todo tipo. “Vienen porque quieren relajarse y pasear. Banqueros que están estresados, por ejemplo. Familias que lo conciben como un plan de fin de semana, madres con sus hijos y algunos influencers”. Junto a su equipo, también organiza visitas guiadas a colegios cercanos, que acuden a las inmediaciones para que los más pequeños reciban una clase práctica de agricultura: “Practicamos con lo que esté de temporada”. Si bien asegura que la mayoría de sus clientes son muy agradables, acepta que ha vivido algunos incidentes: “Hay gente que cree que viene al mercadillo”.

Por lo general, son los visitantes quienes recolectan todo aquello que quieran comprar con sus propias manos. Lo introducen en su cesta y, después, pasan por caja. “Hay excepciones. Si no saben cómo cortarlo, es mejor que no lo hagan sin consultar porque a lo mejor arrancan una planta entera y me fastidian”, señala. De la huerta a tu hogar, como él dice, no cuentan con competidores directos. Si bien es cierto que existe la opción de visitar varios huertos similares en la Comunidad de Madrid, ninguno se parece a La Floresta: “Como la nuestra, pocas. De hecho, daría para abrir alguna más”, suma José, quien, dependiendo del mes, cuenta con un exceso de producción en su cosecha: “Ahora tenemos una granja de gallinas que se comen todo. A veces es difícil conciliar la oferta con la demanda”. Durante los meses de primavera y verano, no hay suficientes hortalizas para abastecer a todos los peregrinos que aparcan en Quijorna.

Los clientes de La Floresta recolectan con sus propias manos todo aquello que quieren comprar. / DAVID RAW

La Floresta cuenta con un área de hidroponía, una técnica de cultivo que sustituye la tierra por agua. / DAVID RAW

Relación calidad precio

Como el suyo, en Jarama o Aranjuez también han levantado dos plantaciones, pero “son más específicas de fresas o no están abiertas al público”. Similar a un supermercado al aire libre, esta propuesta busca alejarse al máximo de las grandes superficies y todo aquello que las define. Al cruzar la puerta, los clientes nunca saben lo que van a encontrar. “Hay veces que hay verduras y otras no. Aquí no se repone constantemente y las personas que vienen lo tiene que entender”, razona. Hay días en los que, a lo largo de la mañana, se cortan todos los espárragos: “Toca esperar y ese es el inconveniente más grande”.

Al otro lado de la balanza se encuentran los beneficios de comprar en un entorno como este, en la que puedes elegir lo que llevarte a la boca, el nivel de madurez o aquello que capte la atención del ojo. “Hay gente que coge las cosas verdes. Nosotros le explicamos que no están en su punto, pero son libres”, aclara. Los precios en La Floresta son algo más bajos que los de una frutería, aunque no es una de sus preocupaciones debido a la calidad de sus productos. “No somos mucho más baratos, pero algo sí. La relación calidad precio que tenemos es muy alta. Nuestro plus es la experiencia que ofrecemos. Te permite estar en contacto con alimentos de forma natural. No es lo mismo ir al Mercadona que verlos en la mata”, bromea el protagonista, cuyo sueño de la infancia se ha convertido en un plan de fin de semana en la capital.