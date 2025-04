Cuenta atrás para la nueva tasa de basuras: quién la paga y cuándo será obligatoria

¿Qué es la nueva tasa de basuras? ¿Cuándo y cómo se aplica? Todos los ayuntamientos en España de más de 5.000 habitantes tendrán que cobrar por vivienda una tasa de basuras que será obligatoria a partir del 10 de abril y que cada municipio la aplicará de manera discrecional.

Se trata de una tasa polémica, con el propósito de cumplir con los objetivos medioambientales de la UE sobre recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos que está generando confrontación entre ayuntamientos y a nivel político. Estas son algunas de las claves del tributo:

Además la tasa debería ser justa; lo más individualizada posible , sin que se calcule de manera generalizada por barrios para evitar que quienes reciclan correctamente se vean perjudicados por el comportamiento de quienes no lo hacen.

La OCU insta a que el modelo no solo sea efectivo en la reducción de residuos sino también cómodo para los usuarios , "que no tengan que estar comprando bolsas específicas o utilizando sistemas excesivamente complejos".

Tasas para gestionar basuras son una realidad ya en muchos municipios que están confirmando grandes diferencias entre unos y otros en términos de cuantía . Aunque no existen muchos datos al respecto, la media estimada del coste anual entre municipios que la aplican en estos momentos está en torno a los 80 euros anuales , según expertos.

Formaciones como el PSOE y otros grupos de izquierdas han defendido en el Parlamento la adopción de medidas para garantizar una gestión más eficaz de los residuos de modo que pague más quien menos separe o no recicle o no lo haga de forma correcta y que el que lo haga bien no se vea penalizado.

El Senado ha aprobado recientemente una proposición de ley del PP -con mayoría absoluta en esa Cámara- para modificar la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular y eximir a los ayuntamientos de la obligatoriedad del cobro de tasa de basuras.

El Partido Popular ha advertido de que la directiva que traspone la normativa española no impone directamente a los Estados la obligación de establecer o incrementar las tasas de basura y mucho menos que sean los ciudadanos los que tengan que sufragar el coste del servicio al cien por cien.

Recuerda que para alcanzar los objetivos europeos, la directiva enumera distintos instrumentos financieros y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos, tales como la correcta planificación de las inversiones en infraestructuras de gestión de residuos o el uso de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de los mismos, entre otros.