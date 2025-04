Vivir 13 días en un escaparate del centro de Madrid, el desahogo artístico y emocional del cantante Xavibo: "Una ventana a mi soledad"

"Estoy aprendiendo a estar solo, esto es una ventana a mi soledad", detallaba el cantante Xavibo en X los motivos detrás de su reivindicativo y llamativo experimento social. El artista lleva recluido por cuenta propia en un pequeño habitáculo en el centro de Madrid desde el 1 de abril.

Actualmente, el artista de pop, indie y rock alternativo se encuentra en su sexto de 13 días de aislamiento. La vida de Xavibo durante estas dos semanas se podrá ver gracias a un amplio escaparate, aunque las 24 horas se pueden ver en Youtube. Tanto los curiosos como los fans no paran de pasarse a grabar o saludar al cantante desde el otro lado.

Dos realidades paralelas divididas por un simple cristal. A Xavibo se le ve cepillándose los dientes, durmiendo la siesta, pensando a través de la ventana o incluso meditando mientras escribe en un papel lo que pueden ser nuevas canciones para el futuro. "La sociedad te obliga a necesitar siempre a alguien y te hace sentir mal cuando no lo tienes. Esta es la única manera que se me ocurre de afrontar el miedo a estar conmigo mismo", iniciaba la experiencia el primer día de una serie de crónicas autorreflexivas que han ido sucediéndose a lo largo de los días por parte del autor de temas como Besos en la nariz o Has cambiado.

¿Existe un motivo detrás? No es la primera 'descarga artística' de Xavibo

Aunque el artista de Palma siempre lleva la melancolía y la transparencia sentimental por bandera en sus canciones, uno de los principales motivos de este experimento social es la promoción de su nueva gira No te enamores tour.

El anuncio de 13 fechas de conciertos por el país por parte de Xavibo, antes de su posterior reseteo en redes sociales, nos da pistas en la coincidencia del número de shows con el número de días recluido.

Xavibo, envuelto en papel de burbujas para presentar su tema 'Papel de burbujas'. / INKFI.RE

"He tenido ideas muy locas y he tenido muchas ganas de hacerlas, pero tenía muy poco dinero", confesaba en una entrevista. La realidad es que no es la primera vez que Xavibo explora con el arte para patentar junto a su concepto musical. Estrategias de marketing originales que hablan de la mente única del cantante como ir envuelto en papel de burbuja, hacerse pasar por una novia a la fuga para un concierto de solteros o disfrazarse de Papá Noel para felicitar la Navidad en el metro.

Xavibo mueve bromas, halagos y críticas con su refugio intencionado en Madrid

Estrellas pop del país y colegas del cantante, se han hecho eco de la propuesta con humor y ganas. "Oye se aceptan visitas??", comentaba el vocal GOMZ; "Voy a ir a tocarte los huevos todos los días", vacilaba Hens; "Cabra", aludía Walls; o incluso Marc Seguí comentaba la impactante idea de Xavibo, "si se le va la olla me avisas xfavor".

Muchos fans del artista lo han apoyado en este proceso de reconversión total, pero el reto ha sido interpretado para otros como un "intento desesperado de llamar la atención". Opiniones dispares que han generado los resultados que esperaba afrontar el propio Xavibo: ponerse a prueba y ganar repercusión. "Pensaba que iba a ser un ejercicio de soledad, pero está siendo uno de concentración, paciencia y quizás meditación”.