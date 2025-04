Aitana anuncia que sus conciertos en Madrid serán en el Metropolitano tras su suspensión en el Bernabéu

"El concierto que Aitana tenía previsto celebrar en el estadio Santiago Bernabéu no podrá llevarse a cabo en la fecha programada. Desde el club queremos agradecer a Aitana y a todo su equipo su profesionalidad y la ilusión con la que han trabajado durante estos meses. Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración". Con estas palabras, el club deportivo anunciaba la cancelación de las actuaciones fijadas para los días 27 y 28 de junio, viernes y sábado.

Se produce así una nueva suspensión en la carrera de la catalana después de que el Real Madrid cancelase "de manera provisional" su agenda de eventos y conciertos del estadio hasta mejorar "las condiciones precisas en la producción y emisión de sonido" que permitan eventos musicales sin afectar al vecindario. La noticia llega el mismo día que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, le había transmitido a la artista el mensaje de que podría haber una solución para que finalmente sí se celebrasen los conciertos.

Sería posible, como había insistido, siempre que se llegue a un acuerdo con los vecinos: "Si no, entonces no es bueno para Madrid. Nuestro objetivo es que el Bernabéu sea un recinto con la capacidad de hacer conciertos y para que eso suceda es necesario que se den una serie de condicionantes. Pero, desde luego, la voluntad del Ayuntamiento es contar con ello".

Aitana confirma que sus conciertos se celebrarán en el Metropolitano tras la cancelación del Bernabéu

Por su parte, y siguiendo la praxis de su compañera de Operación Triunfo 2018, Lola Índigo; Aitana Ocaña ha anunciado en un vídeo desde sus redes sociales que sus conciertos pasan a celebrarse en el Riyadh Air Metropolitano los días 30 y 31 de julio, asegurando que, durante los últimos meses, había puesto todas sus fuerzas en intentar mantenerlos en el estadio del Real Madrid. "Es algo que he intentado hasta el final. No sabéis lo que me he desvivido por eso desde que ocurrió. [...] Quiero que confiéis en mí, pero sé que es difícil, porque ya es la tercera vez que ocurre este cambio", ha narrado con tristeza en la publicación:

GTS Talent, empresa responsable de la carrera de Aitana, ha confirmado que las entradas adquiridas por las vías oficiales para los conciertos del Bernabéu servirán para asistir a los del Metropolitano, aunque no especifica cómo se repartirán entre los dos días o si los clientes tendrán la opción de elegir a cuál de los dos espectáculos asisten. Sí que han anunciado que esta nueva localización "permite abrir un nuevo cupo" de entradas.

Estas estarán a la venta desde el próximo miércoles 23 de abril. Posteriormente, en los días previos al show, los interesados recibirán su nueva entrada con el QR válido para el acceso. Además, el mismo 23 de abril se habilitará en la página web de la artista un formulario para solicitar la devolución. Al respecto, Aitana ha comentado que ha preferido "jugársela" y arriesgarse a no llenar el estadio por las posibles devoluciones para no dejar a nadie fuera. También ha prometido que ofrecerá "los mejores conciertos de su vida" para los asistentes. "Voy a vivir por y para eso", ha insistido.