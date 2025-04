El peor restaurante de Madrid según TripAdvisor: "No puedo creer lo que acabo de vivir"

Si por algo destaca Madrid es por su oferta gastronómica. No existe cocina en el mundo que no esté representada en la capital por algún establecimiento. China, Francia, Italia, Perú, Bolivia, Argentina, Marruecos, India... cada nación tiene su rincón culinario. Aunque la cocina española, por supuesto, sigue teniendo un papel predominante en una ciudad con miles de restaurantes. El debate sobre cuál es el mejor de todos no cesa, pero pocos se preguntan cuál de todos ellos tiene el 'honor' de estar considerado como la peor casa de comidas de todo Madrid.

Uno de los portales de viajes y gastronomía más utilizado por los usuarios es TripAdvisor. En el caso de Madrid, unos 10.000 restaurantes cuentan con reseñas y opiniones de los comensales en este sitio web. Uno de los peor valorados y que cuenta con críticas más feroces es El Descanso, situado cerca del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"No ha podido estar peor"

El restaurante se encuentra localizado en la Calle Zaorejas, cerca del aeropuerto. Su carta presenta unos precios a priori normales en la capital, pero a tenor de las opiniones de los usuarios, la relación calidad-precio de sus productos deja mucho que desear. En su web se presentan de la siguiente manera: "Estamos orgullosos porque tenemos los alimentos frescos todos los días en nuestra cocina. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: los mejores productos de calidad, ambiente agradable, servicio rápido "a la carta" y muy buena comida a precios excelentes. Los servicios ofrecidos, la puntualidad y la discreción de los camareros es un aspecto esencial en la definición de la calidad de nuestro restaurante El Descanso – La casa de las costillas", explican los dueños.

Los consumidores, sin embargo, difieren de esta opinión. Y es que las reseñas en TripAdvisor son, generalmente, pésimas. "No ha podido estar peor... Las gambas al ajillo sin sal, sin aceite y con los ajos cocidos... Sin cubiertos para servir la ensalada. Las costillas a la brasa con salsa barbacoa, sosas y de sabor desagradable... La salsa ni parecía barbacoa y las patatas fritas venían cuatro", señala un cliente.

"Una experiencia patética"

Otro es aún más duro, explicando así su experiencia en el establecimiento: "No puedo creer lo que acabo de vivir en este lugar y, sinceramente, no lo recomendaré jamás. La carta es interminable, pero al final no tienen nada de lo que prometen: ni cordero, ni rabo de toro, ¡ni la única ensalada que parecía interesante! Al final, pagamos casi 50 € por una experiencia totalmente insatisfactoria. Comentamos nuestra decepción al personal, pero no hubo ninguna respuesta que justificara lo que nos sirvieron. Restaurante El Descanso, es mejor que se dediquen a otra cosa. ¡Ha sido una experiencia patética!"