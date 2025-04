La impresionante casa de Rafa Nadal en Madrid: un piso de 4 millones de euros en una de las zonas más exclusivas de la capital

Rafael Nadal Parera puso el broche a su carrera deportiva el pasado mes de noviembre con la disputa de la Copa Davis en Málaga. El balear no se pudo despedir con victoria en su partido de individuales, pero se llevó el cariño del Martín Carpena en una de las tardes más emocionantes de toda su trayectoria como tenista. Tras su retirada, Nadal ha admitido en alguna ocasión que no está echando de menos la raqueta, aunque no se olvida del deporte: el pádel o el fútbol le ayudan a mantenerse en forma en su nueva vida de 'jubilado'.

Por otro lado, los negocios del manacorí le mantienen, a buen seguro, ocupado en estos primeros meses de retirada, impidiéndole caer en el aburrimiento. Su academia -- con sedes en Manacor, Kuwait o Arabia Saudí --, sus bienes inmobiliarios y otras ocupaciones empresariales lo han convertido en una de las grandes fortunas en el mundo del deporte, con 297 millones de euros de patrimonio.

Así es la vivienda de Nadal en la capital

Una de sus últimas adquisiciones fue una lujosa vivienda en el centro de Madrid. Se trata de un piso en el complejo Villa de París, en la calle del General Castaños. Su precio, de 4 millones de euros, es el habitual para los pisos más pequeños de este edificio de cinco plantas. En este caso el extenista cuenta con 281 metros cuadrados, cuatro dormitorios, cinco baños y un balcón de casi cinco metros de largo.

La comunidad vecinal, situada en las inmediaciones de Colón, tiene vistas al Tribunal Supremo y a la Iglesia de Santa Bárbara. Se trata de otro inmueble que el pasado año se sumó a una larga lista de activos en la cuenta de Nadal, que cuenta con viviendas y locales comerciales en Madrid, Barcelona y Mallorca.

Marta Ortega, vecina de Nadal en Madrid

Prueba de la ostentosa zona escogida por Nadal es una de las vecinas de su edifico. Se trata de Marta Ortega, presidenta de Inditex y una de las mayores fortunas del país. En su caso, no obstante, la hija de Amancio Ortega cuenta con uno de los pisos más amplios de Villa de París, con una vivienda que podría alcanzar los 925 metros cuadrados.